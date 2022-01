Poklukar: Zasedenost v bolnišnicah je pri nas najvišja v EU

S širjenjem omikrona v Sloveniji neizprosno raste tudi epidemiološka krivulja, ki je po najnovejših vladnih podatkih, veljavnih za včerajšnji dan, znova presegla mejo 4000 okužb v enem dnevu in se tako povsem približala rekordnim številkam iz lanskega novembra. Rekordno število 4518 so potrdili 3. novembra.

Raste tudi število hospitaliziranih, ob širjenju omikrona pa je znova govor o morebitnih novih zajezitvenih ukrepih. V javnost je prišlo, da jih strokovna skupina jih za zdaj ne bo predlagala, je pa naklonjena skrajšanju obvezne karantene. Konkretno prekinitvi po petih dneh, če je test negativen.

Ta predlog ni navdušil NIJZ, saj je v Sloveniji še vedno zelo prisotna različica delta, Neuradno naj bi v NIJZ soglašali s skrajšanjem karanten s sedanjih 10 na sedem dni.

Izjavam ministra za zdravje Janeza Poklukarja in predstojnika Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo ter vodje laboratorija za diagnostiko virusnih infekcij dr. Miroslava Petrovca lahko sledite v videu:.

Minister Janez Poklukar je že uvodoma opozoril na strm porast okužb z omikronom. Danes je po njegovem mnenju že mogoče trditi, da prevladuje. Potrjeno hospitalizirana je sicer trenutno le ena oseba z omikronom. O tej različici se stroka uči sproti in marsičesa še ne ve, je povedal. Kar ga kot ministra skrbi, je dejstvo, da bolnišnice vstopajo v peti val obremenjene, je povedal. Ne prvič.

Poudaril je, da je slovensko zdravstvo med četrtim valom pripravilo daleč največ intenzivnih postelj na milijon prebivalcev v Evropski uniji. Kar okoli dvakrat več kot kdorkoli drug. Podobno je ob vstopu v peti val tudi zasedenost bolnišnic najvišja v EU.

Tudi stopnja smrtnosti glede na precepljenost je po Poklukarjevih podatkih v Sloveniji v primerjavi z drugimi državami EU ugodna, kljub nizki precepljenosti.

Norveška raziskava je opozarja o hitrosti širjenja omikrona, zato je potrebno pričakovati več okuženih ljudi. Angleška raziskava je pokazala, da ima omikron trikrat manj hospitalizacij od delte.

Po projekcijah, ki so sicer še nezanesljive, potrebno jih je jemati previdno. Na enotah intenzivne terapije pričakujejo vrh na začetku februarja. Omikron je pomembno bolj nalezljiv od delte. Pričakujemo lahko bistveno več obolelih v kratkem času. Zbolijo lahko cepljeni, prebolevniki in necepljeni, a cepljeni in prebolevniki praviloma ne zbolijo za težjimi oblikami.

Predlaga organizacijo dela v skupinah, ki se ne bi srečevale. Sočasno bi lahko imeli tudi stotisoče okuženih v karanteni, kar postavlja vprašanje kritične mase za delovanje družbe.

Med ukrepi je kot najpomembnejšega znova izpostavil cepljenje. Tudi proti gripi. Pomebno je omejevanje stikov in ohranjanje mehurčkov. Še posebno pomembno je delo od doma, stike na delovnem mestu je potrebno maksimalno zamejiti. Maksimalno se je potrebno izogibati tudi gneči. V lokalih, prodajalnah, kjerkoli drugod. Dosledno je potrebno izvajati nadzor protokola PCT tudi na smučiščih. Pomembno ostaja tudi testiranje. Kdorkoli ima simptome bolezni dihal, naj se nemudoma testira.

Obiski v domovih starejših občanov bodo omejeni na eno zdravo osebo s pogojem PCT, je dodal.

Kot je povedal, je svetovalna skupina tehtala tudi ukrep zapiranja države in družbe, je dodal. Obsodil je tudi napade na zdravstvene delavce.

Glede morebitnega krajšanja karanten zaradi krajše inkubacijske dobe omikrona je kolegij epidemiologov predlagal, da se dolžina karantene na domu omeji na sedem dni, in sicer brez končnega testa. Predlagal je tudi, da se med izjeme uvrsti tudi polno cepljenje prebolele in osebe, ki so covid prebleli v zadnjih 45 dni. Na ministrstvu so te predloge prejeli, na vladi jih bodo obravnavali ta teden, spremembe bodo uveljavljene v ponedeljek.

Glede morebitnega zapiranja države je pri svetovalni skupini odločilna zsedenost več kot 200 intenzivnih postelj.

Miroslav Petrovec. FOTO: Jure Eržen/Delo

Miroslav Petrovec je opozoril, da smo po dveh letih pandemije na robu izčrpanosti, a nam virus vsakič znova postreže z novimi izzivi, na katere v danem trenutku ni eksaktnega odgovora. Omikron je v včerajšnjih vzorcih na njegovem inštitutu narasel na 67 odstotkov vseh, je dodal. Do konca tedna pričakujejo, da bo najpogostejša virusna varianta v Sloveniji.

Lahko se nam zgodi preveliko število okuženih, ki bodo zaradi tega umaknjeni iz delavnega procesa. Tveganje je veliko, omikroj je absolutno bolj nalezljiv. Okuži lahko večino populacije, ne glede na status prebolevnosti ali precepljenosti.

»Edina možnost, ki jo imamo, je cepljenje. To za omikron ni optimalno, a je edina zaščita,« je poudaril. »Predvideti, kaj se bo zgodilo, je nemogoče. Tudi države, ki imajo odično precepljenost, imajo strahovite skoke okužb. V naslednjem mesecu bomo priča velikemu porastu okužb. Pazljivi bodimo pri druženju. Vsak posameznik lahko naredi zelo veliko. Prihranimo intenzivne postelje za tiste, ki jih potrebujejo za druge stvari, ne zaradi omikrona.«

Morebitnemu jemanju vzorcev za testiranje iz žrela namesto iz nosu ni naklonjen, saj o njem v povezani z omikronom še ni dovolj znanega. Možno bi ga bilo uveljaviti le v kombinaciji z aktualnim jemanjem vzorcev iz nosu.