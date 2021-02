Aktualno stanje glede epidemije

Po zimskih počitnicah in večmesečnem šolanju na daljavo se danes v šole vračajo vsi učenci in dijaki zaključnih letnikov z vzhoda države, medtem pa njihovi sošolci z zahoda države enotedenske zimske počitnice šele začenjajo. V nedeljo je bilo v državi testiranih 1428 oseb, odkrili so 274 novih okužb. Umrlo je osem bolnikov s covidom-19, kažejo podatki, ki jih je vlada objavila na svojem twitter profilu. V bolnišnični oskrbi je 584 oseb, od tega na intenzivni negi 104.Aktualne podatke o epidemiji bosta na dopoldanski novinarski konferenci predstavili državna sekretarka na ministrstvu za zdravjein ravnateljica Osnovne šole Rada Robiča Limbuš