Krek: Trenutno zboleva predvsem delovna populacija

V četrtek so ob 5435 PCR-testih in 21.601 hitrih antigenskih testih potrdili 881 novih okužb, kažejo podatki sledilnika za covid-19. Delež pozitivnih na PCR-testih je bil 16,2-odstoten. Skupno število aktivnih primerov znaša 10.866. V četrtek je bilo v bolnišnični oskrbi 521 bolnikov s covidom-19 (kar je deset več kot dan prej), od tega na intenzivni negi 85. Umrli so štirje bolniki s covidom-19. Sedemdnevno povprečje okuženih je v četrtek znašalo 780, je vlada sporočila na svojem twitter profilu.Aktualne podatke o epidemiji covida-19 sta predstavila direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje, dr. med., in misijonarkaiz Mozambika o razmerah glede epidemije v tem delu Afrike:Preteklo je eno leto, odkar smo zaznali prvega okužena s covidom-19. V tem času so naredili 935.768 PCR testov in 959.433 hitrih testov. Skupno je bilo potrjenih 194.165 okužb. Umrlo je 4.113 oseb, kar je 2,1 odstotka od vshe okuženih, polovico smrti je bilo v domovih za ostarele, je nekaj podatkov nanizal direktor NIJZDanašnji podatki kažejo, da se v zadnjih dnevnih številke rahlo dvigujejo, kar sledi trendu širjenja različic virusa. Morda prihaja novi val, zato je pomembno, da se še bolj upošteva pravila, predvsem zato, da bodo šole lahko odprte tudi v prihodnje. Sedemdnevno povprečje je obstalo, kmalu se lahko številke obrnejo navzgor, saj se različice širijo hitreje. »Pri angleškem sevu gre za eksponentno krivuljo, počasi ga bo vedno več, ker je bolj kužen kot ostale različice, zato je treba poostriti preventivne ukrepe.« R na slovenskem nivoju je več kot ena, kar pomeni, da imamo vsak dan več okuženih ljudi, tudi po regijah R raste, pod vplivom različic koronavirusa pa se lahko situacija v prihodnjih dneh še poslabša. Dodal je, da je sledenje okuženim z različicami koronavirusa zelo težko, saj dobijo rezultate testov šele po sedmih, osmih dneh.Krek je pojasnil, da trenutno zboleva predvsem delovna populacija, to so osebe, stare med 25 in 55 let. Okužujejo se torej mladi, ne ostareli – direktor NIJZ je sicer pozval k previdnosti in preventivnim ukrepom pred obiskom ostarelih. Delež okuženih pri ljudeh, starih 85 let in več, upada, in sicer zaradi visoke precepljenosti te skupine ljudi. Bolezen se je v tej skupini ustavila, do konca meseca bodo morda pocepljene vse rizične skupine.Evropa ima novi val, stanje se slabša skoraj povsod, veliko vlogo pri tem pa imajo prav nove različice. Na Češkem, kjer je imajo najlslabšo 14-dnevno incidenco v Evropi, je 80 odstotkov okužb povezanih z angleško različico. V Lombardiji je začelo število okuženih strmo naraščati, kar je posledica širjenja britanskega različice v tem delu Italije. Še hitreje pa se število okuženih povečuje v Furlaniji-Julijski krajini, ki je naša neposredna soseda. Slabo stanje v obalno-kraško regiji je lahko tudi povezano s slabim stanjem v tej italijanski deželi.Glede sproščanja ukrepov je Krek dejal, da druge države zapirajo podjetja, šole, pa imajo nižje število okužb. Zato se mu zdi pogumno, da Slovenija dejavnosti odpira. »Previden bi bil pri sproščanjih, vsako je treba umno pretehtati. Smo še vedno sredi hude epidemije, čeprav imamo občutek, da nismo.« Večkrat je poudarill, da je pomembno, da otroci ostanejo v šolah do konca šolskega leta. Ne vedo, koliko šolnikov se za cepljenje zanima, saj gre za proces, ki traja dlje časa, gre namreč za nekaj deset tisoč ljudi, zato je treba sezname voditi natančno in dosledno. Za šolnike je rezerviranih 15 tisoč doz cepiva AstraZenece, je pa Krek poudaril, da je cepljenje prostovoljno in da nikogar ne silijo k cepljenju. Sam bi sicer od učiteljev pričakoval, da se cepljenja udeležijo v čim večjem številu, ker s tem zaščitijo sebe, svojce in otroke v učilnici. Učitelji zdaj morajo hoditi na testiranje, potem jim po nekem času ne bo več treba, če se bodo cepili, kar je vsekakor boniteta, ki ni povsem zanemarljiva. Glede mask v šolah pa je povedal, da se prav z nošnjo zmanjšuje možnost širnjena okužb na minimum in da se mora, če želimo doseči, da bodo otroci ostali v šolah do konca šolskega leta, ukrepe upoštevati.V marcu bo prispelo v Slovenijo 245 tisoč doz cepiva. 175.695 Pfizerjevega, 52.800 Astrazenece, ostalo Modernino. Kako naj se cepijo tisti, ki nimajo izbranega osebnega zdravnika? Krek odgovoarja, naj pokličejo v cepilni center in se bodo tam dogovorili, kako naj se cepijo.