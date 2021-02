Alenka Jeraj napovedala izbris profila Kopriva

Poslanka SDSse je pred dvema dnevoma na twitterju sama 'izdala', da poleg svojega osebnega upravlja še z lažnim profilom Kopriva60918021. Prvi tvit je bil o tem, kako je smučala na Rogli in kako so ljudje držali distance in nosili maske. Napisala ga je iz lažnega profila in poleg tvita označila, da gre za prvi del (1/2). Nato pa je drugi del (2/2) dopolnila s profila Alenka Jeraj, pohvalila je organiziranost na smučanju in da jo skrbijo ljudje brez mask.Poslanka je tako s svojimi objavami razkrila, da poleg uradnega uporablja tudi anonimni profil Kopriva, ki predvsem poobjavlja provladne vsebine in tudi kritizira nasprotnike. Jerajeva včeraj na prošnjo Dela za komentar ni odgovorila, za Radio Slovenija pa je napovedala, da bo ta profil izbrisala. Da ta primer verjetno potrjuje ugotovitve njihove preiskave, da na twitterju deluje mreža anonimnih profilov z lažnimi fotografijami, ki organizirano objavljajo predvsem vsebine v podporo stranki SDS in napadajo kritike te stranke, vključno z drugimi politiki, med drugim ugotavljajo na portalu Pod črto.»Množica profilov, ki smo jih analizirali, deluje enako oziroma zelo podobno kot mreže, ki jih je Twitter že suspendiral zaradi neavtentičnega političnega delovanja,« razlaga avtor serije preiskovalnih prispevkov. Pri tem je opozoril tudi na razkritje nekdanjega poslanca SDS, ki je priznal, da je bil pred leti vključen v takšne astroturfing operacije, kjer je šlo za komentiranje pod medijskimi objavami.»Primer Alenke Jeraj pa je še en indic, da so stranka SDS oziroma njeni najvišji predstavniki neposredno vpleteni v astroturfing. Zanimivo pa je, da to niso nekakšni plačanci, ampak so v to vpleteni tudi poslanci, razen če kdo upravlja z njihovimi profili,« še izpostavlja. In čeprav so se tudi pri portalu Pod črto osredotočili na analizo množice profilov in njihovih političnih akcij na twitterju, tudi Voh Boštic poudarja, da takšno početje prav gotovo obstaja tudi na facebooku.