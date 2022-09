Aleš Bržan se bo potegoval za nov mandat

»Čeprav je vtis, da je šlo za kolebanje, je bilo odločeno že pred nekaj meseci, ko smo na Listi Aleša Bržana sprejeli programske usmeritve. Ne bom dovolil, da bi se vračali nazaj. Ko smo nastopili pred štirimi leti, smo želeli, da se občina normalizira, in radi bi, da taka tudi ostane. Kandidiral bom za župana,« je dejal koprski župan Aleš Bržan. Tega, ali se bo povezal z Gibanjem Svoboda, še ni želel natančneje doreči, zagotovil pa je, da si ne predstavlja, da z njimi ne bi sodeloval. Kot je zatrdil, so že s prejšnjo vlado dobro zastavili delo – predvsem glede državnega prostorskega načrta za nov vodni vir, a je bila koalicija prešibka, da bi izpolnila zaveze o gradbenem dovoljenju do letošnje jeseni. Bržan verjame, da bo pod novo vlado ta projekt stekel naprej.

Za županski mandat pa so za zdaj v igri še nekdanji župan Boris Popovič, koprski občinski svetnik in podjetnik Peter Bolčič, svetovalec generalnega direktorja RTV Slovenija Patrik Greblo, koprski lokalni politik Igor Colja, ki bo zastopal SDS, podjetnik Daniel Sertič za NSi, po nekaterih napovedih pa tudi Jadranka Šturm Kocjan, v imeni SD.

Za vodo, samopreskrbo in okolje

Aleš Bržan je o prihodnjih usmeritvah, ki so si jih zadali v listi, povedal, da bodo na prvem mestu vprašanje preskrbe z vodo v slovenski Istri, energetska in prehranska samopreskrba ter varovanje okolja. Med konkretnimi projekti, ki se jih namerava lotiti v prihodnjem mandatu, pa je omenil dvigalo na Markovec in nov koprski zdravstveni center.

»Med zadevami, ki jih bo treba začeti reševati, je izvedba hitre ceste Koper–Dragonja, o čemer se govori že vrsto desetletij, a gre za državno domeno, posodobitev železniške infrastrukture in skrb za zeleno okolje kot odgovor na podnebne spremembe. Drevesa niso le lepa ali nam dajejo senco, pomembna so tudi zaradi odvodnjavanja. Popraviti bo treba napake iz preteklosti, ko smo vse preveč pozidali,« je poudaril.

Svoj minuli mandat je ocenil pozitivno – občina je dobila nov obmorski park, ki se bo moral nadaljevati z urejanjem nekdanje obalne ceste do Izole, v izgradnji je nova garažna hiša, ki bo delovala po sistemu »park and drive« (parkiraj in odpelji se naprej z javnim prevozom), novo avtobusno postajo, odvijajo se dela za prekritje mestne tržnice, poudaril je pomen vlaganja v podeželje, denimo novo osnovno šolo na Škofijah, in nove možnosti, ki jih ponuja nov kulturni center Libertas.

Od težav s kanalizacijskim sistemom do stanovanj

Med perečimi zadevami, ki čakajo na rešitev, je po njegovih besedah posodobitev kanalizacijske infrastrukture. »Ta projekt je ocenjen na okoli 50 milijonov evrov in vsako leto bi morali zanj nameniti vsaj dva milijona evrov,« je podčrtal. V zadnjih dneh je prebivalce koprske Semedele spet vznemirila potemnjena reka Badaševica, kjer so z lanskimi analizami zaznali celo sledi fekalij. Rešiti je treba tudi meteorni izpust pri kopališču v Žusterni, kjer so prav tako večkrat dokazali prisotnost fekalnih bakterij. Občina je sicer zagotovila, da na kopališčih ves čas potekata vzorčenje in analiza vode, kar zagotavlja varnost za kopanje.

Glede občinskega prostorskega načrta, ki je v fazi preučitve pripomb, je Bržan povedal, da je dal prednost stroki – ta pa je predvidela širitev mesta na območju Bertokov, vendar so prebivalci to sprejeli s skepso. Poudaril je, da verjame, da morajo biti krajani del takih odločitev, zato ga morebitni zastoj projekta ne skrbi. Prizadeval pa si bo, da bi del občinskega prostora v prihodnje namenili za razvoj tehnoloških projektov in stanovanjsko gradnjo, ki je močno primanjkuje.