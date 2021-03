Ali bo vlada danes prestavila policijsko uro?

NIJZ: Policijska ura ni potrebna

Na današnji seji vlade ob 17.30 bo vlada ponovno presojala upravičenost veljave nekaterih ukrepov, uvedenih za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom. Večjih sprostitev ukrepov ne gre pričakovati, saj se epidemiološke razmere na ravni države v zadnjem tednu niso bistveno izboljšale, ponekod pa so se celo nekoliko poslabšale.Po obeh ključnih kriterijih, tako po številu okužb, kot po številu bolnikov s covidom-19, ki se zdravijo v bolnišnicah, je država še vedno v oranžni fazi sproščanja ukrepov. Za prehod v rumeno fazo bi sedemdnevno povprečje novih okužb moralo pasti pod 600, število hospitaliziranih bolnikov pa pod 500.V ponedeljek je bolnišnično zdravljenje potrebovalo 506 bolnikov s covidom-19, povprečje okužb v zadnjem tednu pa je bilo 740.Do sprememb ukrepov bi lahko prišlo na ravni posamičnih statističnih regij. V jugovzhodni statistični regiji, ki je bila že v rumeni fazi, so se ta teden odprli terase in vrtovi gostiln, vendar je regija zdrsnila nazaj v oranžno fazo. Vlada bi danes tako lahko sprejela ukrep o ponovnem zapiranju gostilniških vrtov.Svetovalna skupina je napovedala, da bo glede na epidemiološke razmere vladi predlagala podaljšanje ukrepov. Namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni na NIJZ Nuška Čakš Jager je na današnji vladni novinarski konferenci sicer predstavila mnenje epidemiološkega kolegija NIJZ, ki meni, da policijska ura v Sloveniji trenutno ni potrebna. Minister za notranje zadeveje sicer napovedal, da razmišlja o zamiku policijske ure s sedanje devete ure zvečer na deseto. Tudi ta ukrep bi verjetno lahko bil sprva predlagan le v posavski in jugovzhodni regiji.Kljub številnim kritikam in mnenju NIJZ o odvečnosti ukrepa, minister Hojs zamisli o zamiku začetka policijske ure ni utemeljeval z epidemiološke plati, temveč s tem, da se ob skorajšnjem prehodu z zimskega na poletni čas podaljšujejo tudi ure sončne svetlobe.Včeraj so v Slovenije sicer potrdili 952 novih okužb, hospitaliziranih je bilo 485 bolnikov s covidom-19. Umrli so še štirje oboleli. Sedemdnevno povprečje okužb po najnovejših podatkih znaša 728.