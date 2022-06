Ima prestop Simone Kustec na Univerzo na Primorskem znake korupcije?

V javnosti je včeraj odjeknila novica, da se bo nekdanja ministrica za šolstvo Simona Kustec zaposlila na Univerzi na Primorskem (UP). Pred nastopom mandata je bila zaposlena na Fakulteti za družbene vede (FDV), kjer je predavala politologijo. Kot kaže, pa zdaj ne bo več predavala študentom na FDV, pač pa na primorski univerzi.

A v Visokošolskem sindikatu Slovenije opozarjajo, da bi lahko imela zaposlitev nekdanje šolske ministrice na UP znake koruptivnega dejanja. Kot so zapisali v sporočili za javnost, »na Fakulteti za management UP sicer obstaja študijski program politologija, toda univerza je že pred leti zamrznila njegovo redno izvajanje zaradi premalo vpisa in odpustila večino izvajalcev. Za naslednje leto je resda objavila razpis za vpis na ta študijski program, a izvajala ga bo le kot izredni študij. Na izrednem študiju praviloma ni zaposlitev, saj so finančni viri preveč nestabilni, sploh če se vpiše le nekaj študentov kot v zadnjih nekaj letih.«

V sindikatu dodajajo, da »pedagoška zaposlitev politologinje Simone Kustec na UP torej nima prepričljive ekonomske osnove. Prav tako ni verjeten motiv, da njena zaposlitev pomeni naložbo UP v dvig svojega ugleda, kajti številni zaposleni na FDV so imeli po klavrni politični vlogi ministrice Kustec resne zadržke pred njeno vrnitvijo.«

Po 49. členu Uredbe o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti bi morala nekdanja ministrica Simona Kustec sprejeti sklep o razrezu finančnih sredstev do 1. aprila. Raziskovalne organizacije so večkrat protestirale zaradi zamude. Vlada je bila, kot so opozarjali mnogi, brez jasnih meril pri tem, komu in kako bo namenila javna finančna sredstva.

Odgovor na vprašanje, iz katerega motiva se je UP odločila za zaposlitev nekdanje ministrice Kustec, morda lahko najdemo v njenem nedavnem predlogu sklepa o razrezu sredstev Institucionalnega stebra financiranja (ISF) po novem raziskovalnem zakonu med univerze in inštitute, je opozoril predsednik Visokošolskega sindikata Slovenije Gorazd Kovačič.

»Raziskovalne organizacije že dolgo čakajo na ta razrez, nedavni predlog pa jih je šokiral. Po informacijah Visokošolskega sindikata Slovenije so znanstveni inštituti in Univerza v Ljubljani protestirali proti temu, da je ministrica v predlogu razreza predvidela privilegirano obravnavo Univerze v Mariboru, od koder prihaja in kamor se vrača dosedanji državni sekretar Mitja Slavinec, in Univerze na Primorskem.«

Ti dve raziskovalni organizaciji naj bi po glavi raziskovalca dobili precej več od ostalih, čeprav zakon predpisuje pravično formulo začetnega razreza sredstev ISF, ki bo tudi osnova za dolgoročno distribucijo teh stabilnih sredstev. »Glede Slavinca smo se v bližnji preteklosti že nekajkrat lahko prepričali, da si zna dobro postlati, zdaj pa se je izkazalo, da tudi ministrica v zaključku mandata ni stala križem rok,« dodajajo v sindikatu.

Tokrat se prvič na novo deli stabilna finančna sredstva tako med inštitute kot tudi med univerze. Doslej so namreč inštituti dobivali določen stabilen pavšalni del, univerze pa ne. Pri inštitutih se je ta instrument dodelitve sredstev imenoval »ustanoviteljska sredstva«.

Nekdanja ministrica je bila za opozorila stroke gluha. FOTO: Leon Vidic/Delo

Namera z znaki korupcije?

Po informacijah Visokošolskega sindikata Slovenije sporni sklep o razdelitvi sredstev ISF na koncu sicer ni bil sprejet. Vseeno pa menijo, da že namera po finančnem favoriziranju bodočega delodajalca kaže na znake korupcije. Morda pa je zaposlitev bivše ministrice na UP oddolžitev za kakšne morebitne pretekle usluge, se zato sprašujejo.

Verjamejo, da bodo zadevo preiskale KPK in druge pristojne institucije. Novo vodstvo pri tem še ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pozivajo, naj revidira vse primere sumljivega parkiranja proračunskega denarja v prijateljskih zavodih, ki sta jih v zadnjih mesecih izvedla Mitja Slavinec in Simona Kustec.

Na delo nekdanje ministrice za šolstvo se je že med njenim mandatom usipalo kup pripomb. Tako strokovna kot laična javnost z njo nista bili zadovoljni, saj da se ni postavila na stran otrok oziroma staršev – v Sloveniji so bile šole v času epidemije koronavirusa zaprte predolgo, so opozarjali mnogi. Nekdanja ministrica je bila za opozorila stroke gluha.

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je sicer včeraj potekala primopredaja poslov med nekdanjo ministrico Simono Kustec in novim ministrom Igorjem Papičem. Simona Kustec se na naše klice oziroma prošnjo za komentar še ni odzvala.