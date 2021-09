Soočeni smo tudi s pandemijo hipokrizije

Delova komentatorjainsta spet v pogonu. »Blejski strateški forum se je začel, od predsednika slovenske vladepa smo slišali lepe besede o evropskih vrednotah in vladavini prava. Toda ali rabijo te tople besede podnapise?« se sprašuje Žerdin.»Evropa vrednot, o kateri je govoril Janša, ta Evropa, kjer naj bi bila svoboda izražanja ena od temeljih pravic, sovpada z dogajanjem na Kredarici in da je vlada na dopisni seji določila, da se lahko javno kritiko poslanca ali predsednika vlade kaznuje s tisoč evri,« je dejal Markeš. Skupaj z Žerdinom sta prepričana, da je ta vladna odločitev povezana z dogajanjem na Kredarici, ko so se petkovi protestniki soočili z Janezom Janšo in. Kljub temu zraven še poudarjata, da je do končne implementacije te odločitve dolga pot.»Če je na ravni besed pri naši vladi vse pravilno izrečeno, je na ravni dejanj vse drugače,« je dejal Markeš. »Protestniki so premierja na Kredarici nagovorili ostro, toda pred tem se jim je Janša 70 tednov izogibal. Če bi se kdo meni toliko časa izogibal, bi bil bil tudi oster,« je dejal Markeš. »Če bi besedepretipkali, bi bile njene besede na ravni ostre debate v parlamentu,« pravi Žerdin. »Nič ni bilo sporno, kar je rekla, toda vseeno je Janšo in Hojsa spravila v očitno zadrego,« je nadaljeval Markeš.»Sedaj imamo izredno situacijo, ki ji pravijo razdeljena družba zaradi covida-19. A hkrati smo soočeni s pandemijo hipokrizije, kar je v Sloveniji prignano na rob umetnosti,« je pristavil Markeš.Za več vsebine si oglejte video.