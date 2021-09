Aljoša Rehar nov glavni urednik STA

Mednarodni inštitut za tisk v skupni izjavi v podporo STA

17 vodilnih novinarskih in medijskih organizancij iz vse Evope, ki se ukvarjajo z medijsko svobodo, so danes objavili skupno izjavo, v kateri so izrazili skrb nad nadaljnim nefinanciranjem Slovenske tiskovne agencije (STA) in vladni urad za komuniciranje (Ukom) pozvale, da zagotovijo financiranje pred finančnim zlomom agencije. Skupno izjavo so objavili na spletni strani Mednarodnega inštituta za tisk (IPI). Njihova izjava prihaja ob mejniku 250 dni brez plačila. Kot so v IPI zapisali v sporočilu za javnost, so nedavna opozorila sindikatov agencije zelo jasna in močna. Če namreč do neke oblike državnega financiranje ne bo prišlo takoj, bi lahko STA do insolventnosti prišla do začetka oktobra 2021. Odpušenih bi bilo več kot 80 novinarjev, medijskih delavcev in drugega osebja. Osrednji del medijskega ekosistema v državi bi uthinil in razpadel bi pomemben steber slovenske demokracije.



Direktor STAje danes izdal sklep o imenovanjuna funkcijo odgovornega urednika STA v prihodnjem štiriletnem mandatu, so sporočili iz Slovenske tiskovne agencije.Funkcijo bo nastopil po prenehanju mandata zdajšnji odgovorni urednici, ki je svoj tretji mandat začela opravljati 5. decembra 2017.Imenovanje je bilo opravljeno v skladu z veljavno medijsko zakonodajo, zakonom o STA in njenim aktom o ustanovitvi ter pravilnikom uredništva, in sicer po pridobitvi poprejšnjega mnenja o predlaganem kandidatu. Predlog za imenovanje Aljoše Reharja za novega odgovornega urednika je podprlo kar 98,5 odstotka udeležencev glasovanja, volilna udeležba pa je bila 80-odstotna.Aljoša Rehar je univerzitetni diplomirani sociolog kulture in novinar, ki je z STA začel sodelovati leta 2000. Bil je novinar in urednik, zadnjih sedem let pa je vodja multidisciplinarne skupine za digitalno strategijo.Prav delovanje te skupine je temelj za sodelovanje STA v evropskih in nacionalnih raziskovalno-inovacijskih ter tudi ozaveščevalnih projektih. Med njegovimi največjimi dosežki velja izpostaviti zasnovo in zagon tržno uspešnih produktov STAnapoved, STAvživo in NewsMapper. Skupina pod njegovim vodstvom skrbi tudi za aktivnosti na spletnih družbenih omrežjih in na spletu nasploh ter za upravljanje portalov STA in za pokrivanje področja slovenske znanosti. Dva mandata je bil član nadzornega sveta družbe iz vrst zaposlenih, STA pa zastopa tudi v domačih in mednarodnih organizacijah.