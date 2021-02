Alternativne poti naročanja

Ruski načrti s Sputnikom

Dr. Roman Jerala, redni profesor za biokemijo in molekularno biologijo na Univerzi v Ljubljani in vodja Odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Cepivo Sputnik V je v recenziranih člankih v odlični znanstveni reviji pokazalo zelo dobre rezultate. Ni mi jasno, kaj se dogaja z vlogo cepiva Sputnik V pri EMA. Kot razumem, Rusi niti niso vložili formalne vloge za odobritev. Morda nameravajo cepivo uporabiti za okrepitev vpliva na članice EU in vnesti razkol med njih. Pri odobritvi cepiva je treba pregledati kakovost proizvodnje, ki se lahko spreminja od obrata do obrata. In regulatorji, kot je EMA, pregledujejo vse to.

Dr. Roman Jerala

Dobava cepiva covid-19 FOTO: Gm/Zx Igd



Prihajajo nova cepiva

Hrvati bi rusko cepivo mimo pravnega reda EU »Cilj Hrvaške je, da v nekaj prihodnjih tednih nabavi najmanj milijon doz ruskega cepivo Sputnik V. S tem bi bilo mogoče precepiti približno 70 odstotkov prebivalstva,« je v radijski oddaji Zdaj pa Vlada dejal hrvaški zdravstveni minister Vili Beroš. Dodal je, da pa je vseeno nujno spremljati, ali je cepivo učinkovito in tudi varno. Premier Andrej Plenković pa je potrdil, da je Rusija res pripravljena Hrvaški dobaviti cepivo Sputnik V, in tudi, da hrvaška vlada skupaj s hrvaško agencijo za zdravila obravnava pravne možnosti, da bi rusko cepivo dobili v skladu s pravnim redom EU ter na ta način zadovoljili del hrvaških potreb po cepivu proti covidu-19. Šele ko bo uporabo Sputnika V odobrila Evropska agencija za zdravila, bo možno na Hrvaškem uporabljati tudi rusko cepivo, je še dejal Plenković, ki je potrdil srečanje z ruskim veleposlanikom v Zagrebu Andrejem Nesterenkom, s katerim naj bi se pogovarjala tudi o podrobnostih morebitnih dobav ruskega cepiva Hrvaški. Zanimivo pa je, da je minister Beroš le nekaj minut pozneje javno dejal, da »Hrvaška obravnava tudi možnosti za nakup ruskega cepiva Sputnik V še pred njegovo odobritvijo s strani Evropske agencije za zdravila (Ema)«. Rok za dobavo ruskega cepiva znaša dva tedna.

D. V.

Zaradi zamud pri dobavah cepiv proti covidu-19 vse več držav pretresa možnosti, kako bi se same dokopale do njih. Madžarska in Hrvaška sta se odločili za rusko cepivo Sputnik V, čeprav ta še nima dovoljenja Evropske agencije za zdravila (EMA). Kaj pa Slovenija? Ali bi morali tudi mi razmisliti o alternativnem scenariju?»Smo v enaki situaciji kot ostale države EU z izjemo Madžarske. Ključno je, kakšna bo dinamika dostave cepiva v naslednjem četrtletju, predvsem, če bo učinkovito stekla produkcija cepiva Pfizer/BNT v novih obratih. Če se bosta Pfizer/BNT ter AstraZeneca držala načrtov za drugo in tretje četrtletje, bomo do jeseni lahko precepljeni,« odgovarjaO hrvaški potezi pa: »Mislim, da je Hrvaška izbrala premeteno taktiko z naročilom cepiva Sputnik V in čakanjem na njegovo odobritev pri EMA. Problem je le, da se bo povečeval pritisk za uporabo tega cepiva, če bo dostavljeno, ne bo pa ga še odobrila EMA.«Ker je Sputnik V v recenziranih znanstvenih člankih pokazal zelo dobre rezultate, je po dr. Jerali toliko manj jasno, kaj se dogaja z vlogo za Sputnik V pri EMA. »Kot razumem, Rusi niti niso vložili formalne vloge za odobritev. Morda nameravajo cepivo uporabiti za okrepitev vpliva na članice EU in vnesti razkol med njih,« domneva in dodaja, da EMA pri odobritvi cepiva preverja tudi kakovost proizvodnje, ki pa se lahko od obrata do obrata razlikuje.Še ta mesec Slovenija pričakuje 127.590 odmerkov cepiv, od tega predvidoma 78.390 odmerkov Pfizerjevega cepiva, 13.200 odmerkov cepiva Moderne in 36.000 odmerkov cepiva AstraZeneca. Marca naj bi sledilo še nekaj manj kot 130.000 odmerkov iz Pfeizerja in Moderne, vprašljiva pa je dobava cepiva AstraZenece.Za dr. Jeralo je kljub vsemu skupno naročilo najboljše jamstvo, da čim prej dobimo cepivo. Najslabše bi po njegovem bilo, če bi se začele članice EU ločeno pogajati s proizvajalci. Pri tem poudarja: »To bo morda spet aktualno za prihodnje izvedenke cepiva, ki bodo delovale proti novim različicam virusa. Če se bodo države EU ločeno pogovarjale denimo z Rusi in Kitajci, bi tudi Nemčija lahko argumentirala, da je vložila veliko sredstev v razvoj cepiv nemških podjetij in da bi nemški državljani imeli prednost pri teh cepivih.« Dr. Jerala dopušča tudi tretjo možnost: »Zagotovo se razmišlja o dodatnih zmogljivostih farmacevtskih tovarn, kar pa bi lahko prineslo dodatne količine šele čez kakšnega pol leta.«Po dr. Jerali sta se poleg že registriranih cepiv dobro izkazala J&J in Novavax, ki »najbrž v večjem obsegu prideta v poštev šele, ko bodo ZDA precepile svoje državljane, torej ne pred poletjem«. Cepivo Curevac uporablja podobno tehnologijo kot Moderna in BNT/Pfizer, zato bo verjetno podobno učinkovito, še pravi, a bo najbrž dostopno šele v tretjem četrtletju.Da bi bilo zaradi zamud s cepivi cepljenje prekinjeno, se dr. Jerala ne boji. Majhno število cepljenih doslej predvsem zmanjšuje smrtnost starejših, pojasnjuje, ne more pa pomembno zmanjšati širjenja virusa. »Bojim se širjenja bolj kužnih različic virusa, ki bodo ob sproščanju ukrepov porasle tudi v Sloveniji. Pri opisani 30 do 50 odstotkov večji kužnosti se bojim, da nas bo doletel nov val, ki bo zahteval še strožje ukrepe.«