AmCham: Je Slovenija okolje, kjer bo mogoč razvoj?

Poslovna skupnost AmCham Slovenija je novo izvoljeni politični garnituri poslala pismo z opozorilom, da so nekatera določila koalicijske pogodbe v gospodarstvu povzročila razmislek o tem ali je Slovenija okolje, kjer bo mogoč razvoj.

Kot so zapisali, so ta določila, »prav tako tudi v nekatere mednarodne korporacije vnesle dvom glede širjenja ali ohranjanja svoje prisotnosti.«

V AmChamu sicer menijo, da so »nekatera določila zapisana bolj kot želja in ne načrt.« Želijo si, da bodo vsi ukrepi in zakoni sprejeti premišljeno in da bodo preučene vse posledice, tako finančne kot tudi družbeno koristne.

Želijo si tudi sodelovanja ter, da bi jih politika videla kot partnerje za razvoj in oblikovanje okolja z večjo blaginjo za državljanke in državljane Slovenije. »Omembe gospodarstva kot partnerja za razvoj, v koalicijski pogodbi žal nismo videli, pa vendar smo z veseljem ponudili roko za sodelovanje, saj se zavedamo, da brez močnega gospodarstva, družbe blagostanja, kot si jo želimo vsi, ne bo.«

AmCham kot ključne tematike prepoznava zdravje, znanje, mednarodno konkurenčnost, trajnost ter meritokracijo in transparentnost.

»Na podlagi dela naših osmih komisij, ki predstavljajo temelj našega zagovorništva in štejejo več kot 320 strokovnjakov iz različnih področij, v pismu predstavljamo ključne poudarke našega dela in pogled na koalicijsko pogodbo. Številne namere pozdravljamo, a hkrati izpostavljamo tudi področja, ki jih pogrešamo, ali pa so v nasprotju s pričakovanji razvojno naravnanega gospodarstva. Nanje so nas opozorili naše članice in člani, podjetnice in podjetniki ter podjetja,« so še zapisali.