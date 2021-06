Slovenija ob dnevu državnosti prejema čestitke iz tujine

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je Sloveniji poslal najboljše želje ob 30. obletnici osamosvojitve. FOTO: Andrew Harnik/AFP

Za uspešno predsedovanje Svetu EU

Ameriški državni sekretarje izrazil čestitke vsem Slovencem ob zgodovinski obletnici dneva državnosti. »V tridesetih letih od razglasitve neodvisnosti je Slovenija postala dinamična demokracija in vodilna regionalna sila pri spodbujanju varnosti in evroatlantskega povezovanja na Zahodnem Balkanu,« je sporočil Blinken.»Z našimi tesnimi dvostranskimi obrambnimi odnosi, sodelovanjem v mirovnih misijah in neomajno podporo zvezi NATO ima Slovenija ključno vlogo pri krepitvi stabilnosti,« je zapisal Blinken v čestitki, ki jo je objavil State Department.Blinken je tudi izpostavil, da ZDA in Slovenija še naprej nadgrajujeta dvostranske trgovinske in investicijske vezi, akademska partnerstva in sodelovanje pri inovacijskem napredku v znanosti in tehnologiji. » okviru naših prizadevanj za oživitev in dvig ravni ambicij partnerstva med ZDA in EU se veselimo tudi tesnega sodelovanja s Slovenijo, ki bo 1. julija prevzela predsedovanje Svetu Evropske unije,« je zapisal.»Pošiljam vam najboljše želje ob 30. obletnici osamosvojitve Slovenije in se veselim krepitve našega tesnega partnerstva na podlagi naših skupnih zavez demokraciji in blaginji,« je še dodal ameriški državni sekretar.Predsedniku republike Borutu Pahorju so med drugim čestitko poslali voditelji Italije, Avstrije, Nemčije, Češke Slovaške, Japonske, Belgije in Švedske, so sporočili iz Pahorjevega urada. Na družbenih omrežjih pa so Sloveniji čestitale tudi institucije EU.Italijanski predsednikje ob 30-letnici samostojnosti predsedniku republike in prijateljskemu slovenskemu narodu namenil najlepše čestitke v imenu Italijanske republike in v osebnem imenu. Zapisal je, da državi bogatijo pogosti stiki na ravni civilne družbe in obeh avtohtonih manjšin v obeh državah. Izrazil je trdno prepričanje, da je pot, ki sta jo s predsednikom Pahorjem začrtala ob obisku v Trstu in Bazovici julija lani odprla nove perspektive v vse večjem enotnem nastopanju, kar velja poglobiti. Ob tem je Sloveniji zaželel uspešno predsedovanje Svetu EU, so navedli v Pahorjevem uradu.Tudi avstrijski predsednikje v čestitki Sloveniji zaželel uspešno predsedovanje Svetu EU. Ob tem je izpostavil, da je razvoj odličnih dvostranskih odnosov med Avstrijo in Slovenijo v zadnjih tridesetih letih pomembno pripomogel k blaginji in napredku ter k boljšemu razumevanju med državljani obeh držav. Poudaril je, da Avstrija zelo ceni tesno sodelovanje s Slovenijo tako na področju sosedske politike kot v okviru Evropske unije.Predsednik Nemčijepa je zapisal, da je 25. junij 1991, ko je prvi demokratično izvoljeni slovenski parlament razglasil neodvisnost države, pomenil tudi nov začetek odnosov med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo. Danes je sodelovanje naših držav na gospodarskem, političnem in kulturnem področju tesnejše kot kdaj koli prej, z izzivi našega časa pa se soočamo skupaj in solidarno, je poudaril po navedbah Pahorjevega urada.