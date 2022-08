Analiza zaposlovanja: Iz kabinetov tretjina do službe

Po tem, ko je že na prvi seji Golobova vlada ministrstvom, organom v sestavi ministrstev in vladnim službam od začetka leta 2020 do junija letos naložilo, naj pripravijo sezname zaposlitev, je ministrstvo za javno upravo zdaj pripravilo analizo teh zaposlitev. Kot smo že poročali, ugotovitev o konkretnih morda spornih zaposlitvah ne prinaša.

»Ta so v pristojnosti inšpekcijskih organov, ki nadzirajo pravilnost izvajanja predpisov s tega področja,« je navedeno v analizi ministrstva za javno upravo, kjer pa ugotavljajo, da se je v tem času število zaposlenih povečalo za 512 oziroma 1,63 odstotka, a skoraj polovica tega povečanja na račun vojske in policije.

INFOGRAFIKA: Delo

Kar 53 posameznikov, ki so bili zaposleni na zaupanje funkcionarja – od skupaj 243 –, se je v tem času za nedoločen čas zaposlilo v istem organu državne uprave, še osem za nedoločen čas v drugem organu državne uprave, 18 pa jih je nadaljevalo delovno razmerje za določen čas v organih državne uprave. Skupaj gre torej za tretjino. Še posebno sta pri tem izstopala zadnja dva meseca Janševe vlade, ko je bilo število teh »prehodov« višje za 115 odstotkov od povprečja četrtletij.

»Čeprav imajo kabinetni uslužbenci – tako kot drugi državljani – ustavno pravico do enakopravne dostopnosti do javnih služb, bi dejstvo predhodne kabinetne zaposlitve lahko vrglo senco dvoma na zakonitost postopkov, predvsem v smislu neodvisnosti in objektivnosti presoje strokovne usposobljenosti teh kandidatov v primerjavi z drugimi kandidati,« svarijo na ministrstvu za javno upravo in priporočajo usmeritev uslužbenskega sistema v nadgradnjo in centralizacijo objektivizirane presoje strokovne usposobljenosti vseh kandidatov.

Analizo bo predvidoma danes na seji obravnavala vlada.