Andraž Jakelj novi začasni generalni direktor Onkološkega inštituta

Svet Onkološkega inštituta Ljubljana (OI) se je na 7. seji seznanil s sklepom vlade z dne 29. 7. 2022, s katerim je ta podala soglasje k odstopu Andreje Uštar s položaja generalne direktorice OI.

Svet OI je za vršilca dolžnosti generalnega direktorja imenoval Andraža Jaklja, ki bo to funkcijo opravljal do imenovanja novega generalnega direktorja oziroma šest mesecev, z možnostjo podaljšanja za prav toliko.

Andraž Jakelj, magister javne uprave, je sicer direktor Psihiatrične bolnišnice Ormož z večletnimi izkušnjami v zdravstvu. Med drugim je bil član sveta zavoda UKC Ljubljana, predsednik sveta zavoda SB Celje, član sveta SB Jesenice in klinike Golnik.

Svet OI je odločal tudi o razpisu za delovno mesto generalnega direktorja OI za mandatno obdobje štirih let. Razpis bo objavljen 12. avgusta v uradnem listu, na zavodu za zaposlovanje in na spletni strani onkološkega inštituta.

Razlogi za odstop Andreje Uštar niso znani

Nekdanja generalna direktorica inštituta Andreja Uštar je na seji sveta prejšnji petek podala odstopno izjavo, ki so jo člani sveta sprejeli. Z njenim odstopom se je danes seznanila tudi vlada in podala soglasje k njeni razrešitvi, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje. Razlogi za njen odstop uradno niso znani.

Uštarjeva je vodenje inštituta s polnimi pooblastili prevzela konec januarja 2021, pred tem je bolnišnico začasno vodila po izteku mandata nekdanje direktorice Zlate Štiblar Kisić.