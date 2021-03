Andrej Čuš kot državni sekretar k Zdravku Počivalšku

Dozdajšnja državna sekretarka Ajda Cuderman bi se lahko preselila v kabinet predsednika vlade, medtem ko bi Simon Zajc ostal državni sekretar. Zakon o državni upravi namreč določa, da se z izjemo finančnega ministrstva lahko na ministrstvih imenujeta največ dve državni sekretarki oziroma državna sekretarja.



Zdravko Počivalšek je sicer zapisal, da tako Cudermanova kot Zajc ostajata in bo Čuš njegov tretji državni sekretar.

Kot nam je potrdil, predsednik Zelenih Slovenije, ki je pred tem še kot poslanec izstopil iz SDS, naj bi bil na gospodarskem ministrstvu zadolžen za področje zelenih tehnologij in trajnostnega razvoja.Je prihod kgospodarskemu ministru in prvaku SMC, že mogoče razumeti kot prve znake morebitnega političnega povezovanja? »V prvi fazi lahko rečem, da to pomeni, da bomo imeli prvič po letu 1994 v slovenski vladi predstavnika zelene politične opcije, kar mislim, da je zelo pomembno glede na vse politične izzive in težave, s katerimi se soočamo. Hvaležen sem za zaupanje in mislim, da nas čaka veliko dela,« odgovarja Čuš in nato vseeno pomenljivo dodaja, da ga veseli, da so pozivi po povezovanju in koncu rušenja padli na plodna tla.Je poleg tega na vidiku še kakšno povezovanje, na primer s stranko, ki pred sobotnim kongresom ne daje izjav? »V projekt Povežimo Slovenijo so vabljeni vsi, tudi,« še v smehu odgovarja Čuš.»Moj cilj in cilj Zelenih Slovenije je ta, da uspemo najti pravo ravnotežje med ustvarjanjem konkurenčnega gospodarskega okolja in varovanjem naše narave in planeta. Če želimo zagotoviti čim večjo blaginjo, moramo torej stremeti k razvoju, a ta mora biti trajnosten, pameten in digitalen. Samo na takšen način bomo namreč uspeli ohraniti kakovostno življenje za prihodnje generacije,« pa je Čuš objavil na facebooku, pri tem pa še, da si današnje imenovanje šteje kot veliko priznanje njegovemu delu v slovenski politiki od srednje šole pa do danes.Svojo politično pot je Čuš začel v SDS, iz katere pa je nato junija 2016 izstopil, čemur je sledila tožba za povrnitev stroškov volilne kampanje. Okrajno sodišče na Ptuju je lani odločilo, da mora nekdanji stranki vrniti 5.161 evrov z zamudnimi obrestmi od junija 2016 dalje ter pravdne stroške.