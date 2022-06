Antolovič iz »sektorja odpisanih« za šefa kriminalistov

Po menjavi na vrhu policije, ko je mesto vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije prevzel Boštjan Lindav, pričakovano sledijo kadrovske rošade. Tako je z današnjim dnem v dogovoru in na lastno željo, kot so sporočili z generalne policijske uprave (GPU), z mesta namestnika generalnega direktorja policije odšel Danijel Žibret. Po novem bo opravljal naloge, povezane z izzivi na področju izobraževanja in zaposlovanja v policiji.

Vojko Urbas, dosedanji direktor uprave kriminalistične policije, ki je, tako viri v policiji, precej simpatiziral z oblastjo pod taktirko SDS, je razrešen s svojega položaja. »Zaradi zagotavljanja nemotenega opravljanja nalog v upravi kriminalistične policije GPU je v. d. generalnega direktorja policije za vodenje uprave kriminalistične policije pooblastil dosedanjega pomočnika direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada Davida Antoloviča, višjega kriminalističnega svetnika preiskovalca,« so na GPU zapisali v sporočilu za javnost.

Moteč, ker ni preiskoval pravih?

Urbas je premeščen v vodstvo generalne policijske uprave. Na delovnem mestu policijskega svetnika bo poleg drugih nalog opravljal naloge v delovnih skupinah Etias in EES ter naloge, povezane s področjem izobraževanja kandidatov za policiste.

David Antolovič je padel v nemilost prejšnje oblasti in posledično tudi nekdanjega vodstva policije. FOTO: Roman Šipić/Delo

»V. d. generalnega direktorja policije na ključnih mestih v policiji želi policijske strokovnjake, ki jim zaupa ter verjame v njihovo visoko strokovnost in integriteto in s katerimi bo skupaj lahko uresničeval vizijo razvoja Policije, ki bo v prvi vrsti skrb za varnost ljudi,« so sklenili.

Spomnimo, da so imeli Antoloviča določeni politiki precej v zobeh, poimensko so ga celo izpostavljali, ker se je kot preiskovalec in pomočnik direktorja NPU ukvarjal s primerom Roka Snežiča in drugimi. Nekdanje vodstvo policije se je trudilo zanj najti vse mogoče obremenilne dokaze, da bi proti njemu izpeljali delovnopravne postopke. Kot vrsto drugih vodilnih so tudi njega imenovali v delovno skupino za odpravo zaostankov in delovno skupino za migracije. Skupini, ki sta bili, kot pravijo viri iz policije, sami sebi namen.