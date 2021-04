Anton Balažek odstopil, ker ni hotel biti arbiter

Desusa do volilnega kongresa 16. junija ne bo vodil Anton Balažek, temveč Brigita Čokl, saj je nekdanji lendavski župan odstopil kot začasni vodja. Za to se je odločil, ker naj bi vodenje zahtevalo nenehno prisotnost v prestolnici, pa tudi zaradi napetosti na relaciji teren, stranke in poslanske skupine.



Tako njega kot tudi več drugih – na svetu stranke naj bi padale ostre kritike – je zmotilo ravnanje poslancev ob interpelaciji kulturnega ministra Vaska Simonitija, kjer je na koncu za njegovo razrešitev skladno s strankinim stališčem glasoval zdaj že nepovezani Jurij Lep. Trije poslanci Desusa pa niso glasovali. »Z vsem spoštovanjem imajo lahko poslanci ločeno mnenje, a naj ga javnosti pojasnijo,« je rekel Balažek, ki pravi, da jih pri poskusu razrešitve predsednika državnega zbora Igorja Zorčiča niti ni več poskušal prepričati, naj zavzamejo držo.



Ostaja optimisti, da bi lahko »človek s pravo karizmo« povezal poslansko skupino in stranko, ki ima po njegovem dobro razvejeno mrežo in je finančno stabilna. Kdo bi lahko bil ta človek, še ni jasno, a kot smo poročali, so se med strujami v stranki že vneli boji, kdo jo bo vodil – kot kandidati se omenjajo Čoklova, Srečko Felix Krope, Primož Heinz in Ljubo Jasnič. »Precej napetosti bo, kar je tudi prav, da se bodo razmere razčistile,« pove Balažek in doda, da ni želi biti arbiter v tem času.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: