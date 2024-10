Anže Logar izstopil iz poslanske skupine SDS

Poslanec Anže Logar je za STA potrdil, da je poslal izstopno izjavo iz poslanske skupine SDS. Logar je sicer iz stranke izstopil pred dobrim tednom, 9. oktobra. Ob tem je napovedal ustanovitev nove stranke do konca leta in posledično morda ustanovitev nove poslanske skupine. Do tedaj pa bo v DZ deloval kot nepovezani poslanec, je napovedal.

Pričakovati je, da bo Logarju sledila tudi poslanka Eva Irgl, ki je v ponedeljek po 20 letih tudi izstopila iz SDS. Poslanec Dejan Kaloh pa bo svojo odločitev glede članstva v stranki po informacijah STA sporočil v soboto.

Kot je Logar zapisal ob izstopu iz stranke, je po 25 letih članstva v SDS prišel do »spoznanja, da je čas za naslednji korak«. Ob tem pa prvaku SDS Janezu Janši zaželel sreče, zdravja in uspehov na nadaljnji poti.

Tudi Janša je Logarju ob izstopu zaželel veliko sreče pri naslednjem koraku. »Upamo, da bo narejen na verodostojni osnovi in da izjavi o izstopu iz stranke sledi tudi izjava o odstopu poslanca Anžeta Logarja oziroma vrnitvi poslanskega mandata,« je med drugim prvak SDS zapisal v odgovoru.

Precej ostreje pa se je odzval na izstop Eve Irgl, ki je novico sporočilo preko družbenega omrežja Facebook. »Ujetost v žaljivo in sovražno atmosfero nas družbo kot celoto že dolgo vleče navzdol in hromi naše potenciale,« je zapisala in dodala, da prihaja čas, ki bo presegel politiko konflikta dveh polov in v prostor vnesel prepotrebno povezanost, ravnovesje in prijetnejše vzdušje.

Janša ji je med drugim odvrnil, da »ničesar velikega ni možno zgraditi na prelomljeni besedi in dejanjih brez časti«. Spomnil jo je, da je v stranki preživela dolga leta, ko so »ne samo govorili o sodelovanju, ampak ga tudi uresničevali«. Očital ji je tudi krutost, saj je pošto odprl na sodišču med sojenjem v zadevi Trenta. »V 20 letih tvojega članstva v SDS, ki se do dneva ujema s tvojo neprekinjeno poslansko službo, je bilo na desetine tvojih bolj izpostavljenih kolegov iz stranke ovadenih, preganjanih, sojenih, vrženih na cesto brez službe ali na številne druge načine šikaniranih pod krinko čiščenja janšistov,« je zapisal v pismu Irgl, ki ga je nato skupaj z rezultati volitev v Kmetijsko-gozdarsko zbornico posredoval celotnemu članstvu. Tudi njo je Janša pozval k vrnitvi poslanskega mandata.

Logar je po nastopu na predsedniških volitvah lani z več somišljeniki, med katerimi je tudi poslanka Irgl, ustanovil društvo Platforma sodelovanja, vse od takrat pa so se v javnosti vrstila ugibanja, ali bo morda tako unovčil svoj politični kapital in stopil na samostojno politično pot.

Novembra lani je odstopil z mesta predsednika sveta SDS. Izvršilni odbor SDS je nato februarja poslanski skupini predlagal, da vsi poslanci SDS v sedmih dneh podpišejo izjavo, s katero se bodo zavezali, da bodo do konca aktualnega sklica DZ delovali kot člani SDS in člani strankine poslanske skupine. Logar tega ni storil, enako pa sta ravnala Irgl in Kaloh. Marca je zato poslanska skupina SDS DZ obvestila o menjavah svojih članov v delovnih telesih DZ. Članstvo so odvzeli vsem trem, trojica pa je odtlej sedeže v parlamentarni dvorani dobila v eni od zadnjih vrst.

V DZ je bil Logar prvič izvoljen leta 2014, trenutno je poslanec tretji mandat. V prvi in drugi Janševi vladi je bil direktor vladnega urada za komuniciranje (Ukom). Med prvim predsedovanjem Slovenije Svetu Evropske unije je bil tudi uradni govorec predsedstva, v tretji Janševi vladi pa minister za zunanje zadeve. Vodil je tudi ljubljanski odbor stranke, po zadnjih lokalnih volitvah pa tudi s te funkcije odstopil. Leta 2018 je neuspešno kandidiral za ljubljanskega župana.