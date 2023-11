Rumeni karton vladi, premieru in Gibanju Svoboda

V nadaljevanju preberite:

Razgreto ozračje na političnem parketu se konkretno odraža v merjenju javnega mnenja, ki vladajočim ne daje nobenega razloga za optimizem. Krivulje so bile sicer že v zadnjih dveh mesecih obrnjene navzdol tako pri ocenah dela vlade in njenega predsednika Roberta Goloba kot pri podpori Gibanju Svoboda, a še zdaleč ne tako strmo, kot so zdaj.

Kdo bi slavil zmago, če bi bile parlamentarne volitve jutri?