Logar postal najbolj priljubljeni politik

Podpora vladi je močno padla. Razloga za alarm ni po mnenju političnih analitikov sicer še ni in tako bo, dokler bo poslanska skupina Gibanja Svoboda enotna. Ob padanju podpore vladi in Gibanju Svoboda pa se je Anže z nekonfliktnostjo in umirjenostjo vzpel na vrh lestvice politikov. Kaj kaže to o slovenskih volivcih? S čim si je Robert Golob si zapravil velik del kredibilnosti pri medijih, ki zdaj vse, kar vlada počne, presojajo precej bolj negativno, kot bi sicer?