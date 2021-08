Aplavz za preboldskega ravnatelja Petra Žureja

FOTO: Špela Kuralt/Delo

Inšpektorat za šolstvo je svetu zavoda Osnovne šole Prebold že dvakrat predlagal razrešitev ravnatelja. Svet zavoda je pravkar začel s svojo sejo, kot je povedal predsednik, bodo razpravljali o delu ravnatelja, ne pa tudi že o njegovi razrešitvi.Če bi svet zavoda tako odločil, bi lahko eventualno začeli s postopkom razrešitve.Zbrani pred šolo so člane sveta zavoda pozivali, naj se odločijo v prid ravnatelju, Žureja pa so pozdravili z glasnim vzklikanjem: »Peter, Peter, Peter!«Žurej jim je pred odhodom v šolo namenil nekaj besed: »Tu ne gre le za učence, starše, zaposlene, vse nas. Tu gre za pravico odločanja o svojem telesu. Kot odgovorno osebo me najbolj skrbi zakonitost.Da tisto, kar odredim, da imam zakonsko podlago. Če je nimam, pa me nekdo v to sili, potem sem v takšnem položaju, kot sem danes.Upam, da me bo svet zavoda podprl v tem smislu, da se držimo zakona, ne pa uredb in odlokov, ki so v nasprotju z zakonom, neustavni ali pa celo v nasprotju z mednarodnimi konvencijami.«Seja sveta zavoda še traja.