Avstralska zvezna država Victoria uvedla 7-dnevno zaprtje javnega življenja

7.55 Nemški raziskovalci v AstraZenecinem cepivu odkrili nečistoče

7.20 Avstralska zvezna država Victoria danes vzpostavlja 7-dnevno zaprtje

Raziskovalci nemškega univerzitetnega medicinskega centra Ulm so v cepivu proti covidu-19 britansko-švedskega farmacevtskega podjetja AstraZeneca odkrili nečistoče z beljakovinami. Ob tem so raziskovalci poudarili, da še nimajo odgovora, ali to vpliva na učinkovitost cepiva in ali obstaja povezava z reakcijami na cepivo.Raziskovalci so v sporočilu ob raziskavi, ki so jo doslej objavili kot predhodno poročilo (preprint), še zapisali, da bi morali z nadaljnjimi preiskavami najti odgovore na zgoraj omenjeni vprašanji, poroča nemška tiskovna agencija dpa. So pa znanstveniki ugotovili, da je bila vsebnost beljakovin na odmerek cepiva bistveno večja od teoretično pričakovane količine.Po tem, ko so okužbe v avstralskem mestu Melbourne znova narasle, so tamkajšnje oblasti napovedale sedemdnevno zaprtje javnega življenja, kar bi upočasnilo razvoj lokalnega izbruha novega koronavirusa.ABC piše, da so v omenjeni zvezni državi do včeraj našteli 26 primerov okužb, obenem pa so v istem dnevu na novo potrdili 12 primerov okužb. Ob upoštevanju odpustitev, je v Victoriji za zdaj 34 aktivnih primerov okužbe. Ena oseba je na intenzivni negi in potrebuje umetno predihavanje. Minister za zdravjepravi, da gre pri slednjem za starejšo osebo, ki se je okužila med prvimi v trenutnem izbruhu.Ponovno zaprtje javnega življenja se začenja danes in bo v veljavi do 3. junija. Prebivalci bodo lahko svoje domove zapustili zgolj iz petih razlogov, in sicer za nakup nujnih potrebščin, odhod na delo, nega bližnjih, športno udejstvovanje ter zaradi odhoda na cepljenje.Za sedem dni se zapirajo tudi šole, medtem ko vrtci in tem sorodne ustanove ostajajo odprte.V Victoriji so v tem tednu precepili 50 odstotkov odraslih, starih nad 70 let. Cepilni načrt se bo zdaj dodatno razširil - cepilni centri bodo namreč začeli s splošnim cepljenjem prebivalcev, starih manj od 40 let.