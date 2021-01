Zelenega bogastva ne znamo unovčiti

V nadaljevanju preberite:

Z dražbe vrednejše hlodovine v Slovenj Gradcu vsako leto prihajajo novice o zelo visokih cenah, ki jih za les iz slovenskih gozdov odštejejo kupci z vsega sveta. Slovenija je tretja najbolj gozdnata evropska država, vendar se ne more pohvaliti, da zna zeleno zlato »unovčiti«, kakor bi ga lahko. Če bi predelali ves posekani les, bi na kubični meter lahko ustvarili do več sto evrov dodane vrednosti in pridobili nova zelena delovna mesta.