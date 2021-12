Baškovič ostaja na čelu programskega sveta, nova varuhinja Marica Uršič Zupan

Stolček Cirila Baškoviča na čelu programskega sveta Radiotelevizije Slovenija (RTVS) se je danes nekoliko zamajal, saj so trije svetniki podali predlog za njegovo razrešitev. Podprlo ga je 14 članov, šest jih je bilo proti. Predlog bi uspel, če bi zanj glasovalo vsaj 15 članov 29-članskega sveta.

Baškovič po mnenju predlagateljev Slavka Kmetiča, Alenke Gotar in Boruta Bajžlja sej ne vodi tako, da bi bila spodbujena konstruktivna razprava. Kot predsednik sveta je v zadnjem času storil tudi več poslovniških napak, ki slabijo delovanje sveta in njegov ugled v javnosti, je med drugim dejal Kmetič. Zato so omenjeni naknadno na dnevni red uvrstili tudi glasovanje o nezaupnici Baškoviču.

Ta je vse očitke zavrnil. Tako je spomnil, da se je vedno zavzemal za pluralno razpravo. Na očitek, da je poleti sklical sejo v nasprotju s poslovniškimi določili, je odgovoril, da jo je takoj po prejetju opozorila prekinil.

Na očitek o velikem vplivu stranke SD, ki ga je predlagala v svet, pa je dejal, da so bili v prejšnjem mandatu sveta štirje člani SD, medtem ko sta zdaj samo dva. »Od kod naj bi bil tak velik vpliv SD? « je vprašal. Sicer pa je zagotovil, da se sam odloča, kako bo glasoval.

Član sveta Alojz Bogataj, ki v svetu zastopa interese civilne družbe, je zatrdil, da je z Baškovičem korektno sodeloval, vendar pa sam v poslovniku vidi sistemsko napako. Glede na to, da se del članov sveta zamenja na dve leti, bi bilo po njegovem mnenju korektno, da bi glasovanje o predsedniku sveta izvedli ob vsaki menjavi dela članov, torej na dve leti.

Nova varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev

Programski svet RTVS je za varuhinjo pravic gledalcev in poslušalcev v novem petletnem mandatu izbral novinarko in predavateljico Marico Uršič Zupan. Zanjo je glasovalo 14 od 27 navzočih članov sveta.

Uršič Zupanova stavi na svojo neobremenjenost z RTVS, saj ne prihaja iz tega javnega zavoda. Tako bo lažje postavila v srčiko svojega delovanja profesionalnost in najvišje etične standarde, meni. V svojem programu dela je izpostavila tudi zavzemanje za neodvisnost, nepristranskost in zaupnost. Prav tako je kot pomembno vrednoto poudarila verodostojnost in dostopnost.

Na razpis, ki je bil objavljen oktobra, se je prijavilo šest kandidatov. Pogoje sta poleg izbrane izpolnjevali tudi aktualna varuhinja Ilinka Todorovski, ki pa ni dobila dovolj glasov, in Biserka Povše Tašić, ki je odstopila od kandidature