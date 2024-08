V nadaljevanju preberite:

Danes so zlasti opozicijski ruski mediji cel dan ugibali, koga vse bo Moskva (skupaj z Minskom) spustila na prostost v zameno za osvoboditev svojih osmih ljudi iz zaporov v Nemčiji, Norveški, Poljski, Sloveniji in ZDA. Na zadnjem nepreverjenem spisku se je znašlo 15 ljudi iz ruskih in eden iz beloruskih zaporov.