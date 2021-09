Belgijca v poletnih oblačilih in z berglami na zahtevno neoznačeno pot

Člani Gorske reševalne službe Bovec so sinoči na območju planine Zagreben nad Lepeno pomagali dvema Belgijcema. Izgubila sta se na strmem in neprehodnem terenu. Bovški reševalci so pohodnika našli in ju nepoškodovana pospremili v dolino.



Da sta bila pohodnika povsem neodgovorna in nepripravljena na zahtevno turo, priča dejstvo, da sta imela na sebi poletna oblačila in obute lahke športne copate. Za nameček je eden od njiju hodil z berglami in opornico za gleženj. Kot je za Delo povedal predsednik društva GRS Bovec Jure Črnič, je mladi par zašel na povsem neobljuden teren, po katerem se običajno gibajo le lovci in izkušeni gorniki.

Slepo zaupajo aplikacijam

»Težava pri tujcih je, da preveč zaupajo aplikacijam na telefonu. Belgijca sta se na planino Zagreben odpravila brez svetilk, jesenskih oblačil, popolnoma neprimerno opremljena. Ujela ju je tema, zato sta poklicala na 113 in prosila za pomoč. Najprej smo jima dali navodila, naj bivakirata, da bi ju zjutraj prišel iskat helikopter. A je pilot dejal, da je vremenska napoved za zjutraj slaba, zato smo se odpravili peš in ju rešili na klasičen način,« je pojasnil Črnič. Na intervenciji je sodelovalo šest gorskih reševalcev.



Za turo prek Krnskega jezera čez planino Zagreben nazaj v Lepeno bi dobro pripravljen planinec potreboval več ur, pot je ponekod slabo označena in zato za neizkušene pohodnike precej nevarna. Belgijca sta se na srečo ustavila, ko sta prišla do previsa, in poklicala na pomoč.



Reševalci Gorske reševalne zveze Slovenija so letos izpeljali 522 intervencij. V gorah je umrlo 18 ljudi.

