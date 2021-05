Beovićeva napovedala cepljenje otrok pri nas

Stranski učinki

Dr., vodja posvetovalne skupine za cepljenje, je povedala, da se bo tudi pri nas začelo cepljenje za otroke nad 12 letom s cepivom Pfizer in Biontech. Evropska agencija za zdravila je namreč prejšnji teden odobrila cepivo za to starostno skupino, kar je bilo pričakovano, saj so cepivo med drugim že odobrili pri ameriški agenciji za zdravila.»Cepljenje otrok priporočamo kronično bolnim otrokom, ki imajo stanja, ki bi povzročila težji potek bolezni covid-19. Cepljenje bo na voljo vsem otrokom, a ostaja neobvezno, tako kot za odrasle,« je pojasnila. Dodala je, da je cepljenje za otroke smiselno, da dosežemo dovolj veliko precepljenost.Kdaj se bo cepljenje začelo, ni določeno. Lahko se začne kadarkoli, bodo pa v prihodnjih dneh sprejeli nekaj smernic, je pojasnila. »Cepivo je odobreno, zato ne vidimo razlogov, zakaj se ga ne bi uporabljalo.«Pfizerjevo cepivo je bilo do zdaj v EU odobreno za starejše od 16 let. Pred dnevi je tudi ameriška farmacevtska družba Moderna napovedala, da bo na Emo v začetku junija vložila uradno prošnjo za odobritev cepiva proti covidu-19 za mlade v starosti od 12 do 17 let.Glede cepljenja prebolevnikov je povedala, da so do zdaj priporočali cepljenje z enim odmerkom, zdaj, ko je cepiva dovolj, se lahko posameznik odloči tudi za dva odmerka. »Za zaščito posameznika, ki je prebolel bolezen, zadošča en odmerek od šestih do osmih mesecev po preboleli bolezni. To je strokovna razlaga. A ljudje imajo težave pri potovanjih, saj nekatere države zahtevajo dva odmerka, saj tega poenotenja še ni. Osnovno besedilo pri cepivih govori, da se lahko nekdo cepi takoj po preboleli bolezni, in to z obema odmerkoma, saj kontraindikacij ni. Če pa gledamo samo zaščito, pa velja, da je dovolj en odmerek,« je pojasnila.Beovićeva je še poudarila, da je virus še vedno prisoten, kar kažejo tudi številke novih okužb. Ukrepi so namenjeni zaščiti zdravja, kot kaže, bodo še nekaj časa veljali. »Normalno življenje, torej življenje brez ukrepov bo možno le, če bo cepljen tolikšen delež prebivalstva, da bomo dosegli tako imenovano kolektivno imunost. Pri običajni različici to pomeni slabih 70 odstotkov, če gre za bolj kužne različice, pa več.«V Nemčiji so raziskovalci ugotovili verjetni razlog za nastanek izjemno redkih hudih neželenih učinkov, predvsem po cepivu AstraZenece in redko tudi po cepivu podjetja Janssen. »To odkritje je pomembno ne le zato, da vemo, kaj se v resnici dogaja, ampak tudi zato, ker zelo verjetno omogoča, da se bo cepivo lahko izboljšalo,« je pojasnila. Dejstvo je, da je ljudi strah stranskih učinkov, in Beovićeva je poudarila, da je cepljenje vsekakor poseg v telo, a je boljša rešitev kot sama bolezen.