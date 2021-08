Beovićeva: PCT ostaja pogoj v šolah

V šolah nujno dokazovanje, ali so preboleli, cepljeni ali testirani

Vodja posvetovalne skupine za cepljenjeje v Odmevih TV Slovenija ponovila, da bo v šolah od septembra veljal pogoj PCT. Napovedala je tudi uvedbo tretjega odmerka cepiva proti covidu-19 za vse imunsko oslabele posameznike, ki so se na prva dva odmerka cepiva slabše odzvali, in za skupine, ki so v nevarnosti za hujši potek bolezni.Ministrstvo za izobraževanje je sicer predlagalo samotestiranje učiteljev , odločitev pa bo na svetovalni skupini za covid-19 in vladi, je v izjavi po današnjih sestankih z ravnatelji vrtcev in šol dejal državni sekretar na ministrstvu za izobraževanjeBeovićeva pa je danes po srečanju svetovalne skupine za covid-19 na TV Slovenija zatrdila, da bo v šolah nujno izpolnjevanje pogoja PCT, torej dokazovanje, ali so preboleli, cepljeni ali testirani.Glede šolskega okolja je poudarila, da lahko tudi otroci resno zbolijo, obstaja pa tudi možnost, da bolezen prenesejo še v družinsko okolje, kjer lahko huje zboli še kateri drug član, je opozorila. Pri tem je učitelje pozvala, naj se cepijo.Tudi na ostalih delovnih mestih je poudarila pomen cepljenja. »Na vseh delovnih mestih bi bilo idealno, da so vsi prisotni na delu cepljeni, in prav tako njihove družine. Kljub temu, da cepivo ni stoodstotno učinkovito se s tem zelo zmanjša možnost, da virus vdre v kolektiv,« je pojasnila.