V četrtek potrdili 116 okužb s koronavirusom

9.45 V četrtek ob 1686 PCR-testih potrdili 116 okužb z novim koronavirusom

8.00 Novo cepilno mesto v UKC Ljubljana

7.00 Biden uvedel zahtevo po cepljenju zveznih uslužbencev ZDA

Ameriška zvezna vlada neposredno zaposluje štiri milijone ljudi, ob vseh pogodbenikih pa se bo moralo cepiti ali sprejeti varnostne ukrepe še sedem milijonov ljudi. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

V četrtek so opravili 1686 PCR-testov na okužbo z novim koronavirusom, 116 jih je bilo pozitivnih, kar znaša 6,9 odstotka, je na spletni strani objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Trenutno je v državi po ocenah NIJZ aktivnih 970 primerov okužb, sedemdnevno povprečje pa znaša 76.V sredo so opravili tudi 26.512 hitrih antigenskih testov na okužbo z novim koronavirusom, katerih pozitivne rezultate potrjujejo še s PCR-testiranjem.Število aktivnih primerov okužb se je v primerjavi z dnevom prej povečalo za 54, sedemdnevno povprečje števila potrjenih primerov okužb pa se je povečalo za osem. Medtem se je 14-dnevno povprečje števila okužb na 100.000 prebivalcev povečalo za štiri in znaša 45 okužb, kažejo podatki NIJZ.V UKC Ljubljana prihodnji teden podaljšujejo čas cepljenja proti covidu-19 in cepljenje selijo na novo lokacijo. Predstavitev novega cepilnega mesta bo danes ob 11. uri na vrhu dovoza na Urgenco – vhod med Polikliniko in Urgenco.Potek cepljenja bosta predstavili, dr. med., vodja Službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb v UKCL, in, dipl. m. s., spec., koordinatorica cepljenja UKCL.Predsednik ZDAje v četrtek v skladu z napovedmi odredil, da se morajo vsi zvezni uslužbenci in zvezni pogodbeniki ZDA cepiti proti covidu-19 ali bodo obvezani nositi zaščitne maske, ohranjati varnostno razdaljo in prestajati redne teste. Biden upa, da bo na tak način pospešil cepljenje proti covidu-19.Ameriška zvezna vlada neposredno zaposluje štiri milijone ljudi, ob vseh pogodbenikih pa se bo moralo cepiti ali sprejeti varnostne ukrepe še sedem milijonov ljudi.»Trenutno umira preveč ljudi ali gledajo, kako umirajo tisti, ki jih imajo radi, in pravijo, če bi se le cepili. To je ameriška tragedija. Umirajo ljudje, ki jim ne bi bilo treba umreti,« je dejal Biden in kritiziral tiste, ki trmasto zavračajo cepljenje.»Potem zbolijo in polnijo bolnišnice. Odvzemajo postelje tistim, ki jih potrebujejo. Če se ne cepiš, si težava sebi, svoji družini in za sodelavce,« je še dejal Biden in izrazil razumevanje za jezo tistih, ki so se cepili, zdaj pa so spet podvrženi varnostnim ukrepom zaradi tistih, ki se nočejo cepiti.»Vem, da je to težko slišati. Vem, da ste izčrpani od nenehnega boja. Upali smo, da bo to enostavna pot naravnost, brez novih težav in izzivov. Ampak takšno je resnično življenje,« je dejal.