Bitka za stabilnost poteka tudi na ulici

Množičen protivladni protest ob dnevu upora proti okupatorju v Ljubljani, ki se ga je po uradnih ocenah policije udeležilo okoli deset tisoč protestnikov in je, kot kaže, uvertura v spomladansko serijo protivladnih protestov proti politiki vlade Janeza Janše, bo v naslednjih tednih zaznamoval tudi politično dogajanje v državi. Politični učinki protivladnih protestov so lahko posredni, saj odstop predsednika vlade ni realen scenarij.



»Zaenkrat je tudi težko presoditi, kakšna je prava teža teh protestov. Sami protesti ne bodo pripeljali do hujših posledic, do odstopa in zrušenja vlade ali novih volitev. Protesti neposredno ne vplivajo na to, ali se bo vlada zamajala ali ne,« pa ocenjuje politični analitik Frane Adam.