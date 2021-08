Bizarno kadrovanje v upravo SID banke

V nadaljevanju preberite:

»Zdi se, da gre za politično odločitev. Žal so se potrdili sumi, da ne bomo izbrani iz nekih drugih razlogov,« je po koncu izbora nove uprave SID banke – petletni mandat v upravi so dobili Damijan Dolinar, Gašpar Ogris - Martič in Stanka Šarc Majdič – dejal dozdajšnji dolgoletni predsednik uprave Sibil Svilan in zagrozil z možnostjo tožb zaradi domnevnih nepravilnosti pri postopku izbire novega vodstva. Tudi sam se je potegoval za nov mandat. Ali bo dejansko uporabil sodno varstvo, še ni jasno, a vse več informacij kaže, da je pri izboru prišlo do neenakopravne obravnave kandidatov.