Blagovna znamka in kažipot slovenske zunanje politike

Strateški forum Bled (BSF) se je skozi leta razvil v najpomembnejši slovenski zunanjepolitični letni dogodek. Vsaka vlada, nič drugače ni s sedanjo vlado Roberta Goloba, poskuša BSF izkoristiti za promocijo svojih zunanjepolitičnih usmeritev. Lani, denimo, je bil BSF nekakšno srečanje politikov suverenistične usmeritve, nova vlada pa želi letos utrjevati usmeritev v jedro EU.

BSF je vodilna konferenca v srednji in jugovzhodni Evropi, ki že sedemnajsto leto predstavlja vključujočo platformo, na kateri se združuje pestra struktura ljudi s področja diplomacije, politike, gospodarstva, zasebnega in javnega sektorja ter akademske sfere, promovirajo forum na MZZ. Struktura najvišjih gostov je zelo podobna lanski, letos na Bled prihaja predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen, kar se bo zgodilo prvič v zgodovini foruma. Poleg nekaj predsednikov držav in vlad bodo prevladovali predvsem zunanji ministri, ki jih bo na Bledu kar 16.