Bo ustavno sodišče lahko odločalo hitreje?

Ustavno sodišče je decembra 2020 razveljavilo več členov zakona o javnih financah, ki se nanašajo na državni zbor in državni svet, ustavno sodišče, varuha človekovih pravic ter računsko sodišče. Ustavni sodniki so takrat presodili, da pri oblikovanju državnega proračuna obseg sredstev za delo teh organov ne sme biti odvisen od vlade. Več kot dve leti je trajalo, da je vlada zakon zdaj ustrezno popravila. Ustavno sodišče že leta opozarja, da brez dodatnih prostorov za svetovalno službo, ne more ustrezno naslavljati zaostankov. Državni svet pa pričakuje dodaten denar za pripravo pokrajinske zakonodaje.