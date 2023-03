Vlada sporoča ustavnemu sodišču: Pospešena presoja izjemno pomembna

Po tem, ko je ustavno sodišče prejšnji mesec sprejelo sklep o začasnem zadržanju novele zakona o RTV Slovenija in napovedalo takojšnji začetek vsebinske presoje in absolutno prednostno obravnavo, predvsem na Kolodvorski pričakujejo čimprejšnjo dokončno razsodbo sodnikov, saj se skorajda vsakodnevno postavljajo vprašanja in nasprotovanja, kaj pomeni opravljanje tekočih poslov, ki jih je dovolilo vršilcem dolžnosti na čelu RTV Slovenija.

V tem času pa se še naprej poroča o pritiskih vodstva na zaposlene na TV Slovenija, padcu gledanosti, domnevnih nepravilnostih pri zaposlovanju in pripravi letnega poročila ter tudi dveh izgubljenih tožbah generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha na višjem delovnem in socialnem sodišču.

Zaradi vsega omenjenega naj bi tako vlada po naših informacijah včeraj sprejela sklep, da obvešča ustavno sodišče, da identificira objektivne okoliščine, ki z vidika zagotovitve funkcioniranja zavoda in doseganja namena, za katerega je bil ustanovljen, dodatno »potrjujejo izjemno pomembnost gornje odločitve sodišča o pospešeni vsebinski presoji«.

Na dnevnem redu ustavnega sodišča te točke doslej namreč še ni bilo. Na vprašanje, kdaj bo, nam (še) niso odgovorili, glede na znane informacije pa so – kot kaže – doslej ustavni sodniki oziroma sodnik poročevalec Rok Svetlič predvsem pridobival mnenja strank v postopku.

Tako so prav tako včeraj ustavnemu sodišču poslali svojo izjavo tudi predlagatelji ustavne presoje novele zakona o RTV Slovenija, v kateri so se odzvali na odgovor državnega zbora in vlade ter zapisali, da vztrajajo pri svojih trditvah navedenih v pobudi in pričakujejo, da bo novela v celoti razveljavljena, sicer se bo legalizirala oziroma celo normalizirala menjava sodnikov, uradnikov in drugih vodstvenih kadrov, ki niso po volji vsakokratni politični večini.