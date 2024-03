Bodeča neža za najbolj seksistično izjavo Bojanu Zalarju

»Lahko me sprašujete kot sodnega izvedenca, sem že stokrat povedal. Dvajset let nazaj je bilo prijavljenih deset spolnih zlorab, pa jih je bilo devet res. Danes pa od desetih ne vem, če je ena res, ker je to del nečesa. Del sistema.«

To je izjava direktorja psihiatrične klinike v Ljubljani Bojana Zalarja, s katero si je ta prislužil nečastni naziv bodeča neža za najbolj seksistično izjavo leta 2023/24. Podeljuje ga kolektiv Rdeče zore in uredništvo spletnega portala spol.si.

Kot so v utemeljitvi izbora zapisali organizatorji, je skrb vzbujajoče in zastrašujoče, da strokovnjak izraža vnaprejšen dvom o resničnosti prijav spolnega nasilja. »Čeprav raziskave kažejo, da je lažnih prijav zanemarljivo malo in da odsotnost obsodb ne pomeni, da zlorab ni, pa Zalar pritrjuje predsodkom, da naj bi bila večina prijav spolnega nasilja lažnih in podanih iz koristoljubja,« so navedli.

Po njihovih ocenah Zalar storilce spolnih zlorab pomiluje kot žrtve sistema, žrtve nasilja pa obsoja kot storilke sistemskega nasilja nad moškimi. »Nevarna izjava sodnega izvedenca dejansko kaže na sistemski problem v družbi – problem, da se žrtvam spolnega nasilja ne verjame. Žrtve spolnega nasilja doživljajo močne občutke sramu, stigme in krivde, pogosto verjamejo, da so za nasilje, ki so ga doživele, krive tudi same. K temu pripomorejo tudi družbeni odzivi in toleranca do nasilja ter prelaganje krivde s povzročiteljev na žrtve, kar v svoji izjavi nakazuje tudi sodni izvedenec,« še piše v utemeljitvi zmagovalne izjave.

Bodečo nežo so podelili na zaključnem dogodku 25. mednarodnega feminističnega in kvirovskega festivala Rdeče zore. V spletno glasovanje, ki je potekalo med 14. in 25. februarjem letos, je delovna skupina predlagala 18 izjav. Udeležilo se ga je 672 oseb. »Zmagovalno« izjavo pa so v četrtek izbrali med petimi finalisti.