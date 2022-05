Bodoči minister naklonjen večji avtonomiji univerz

V nadaljevanju preberite:

Svet za razvoj pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti je organiziral posvet z naslovom Univerza na Prokrustovi postelji javnega zavoda; avtonomnost in odgovornost univerze. Posvet, na katerem so sodelovali številni predstavniki univerz in inštitutov ter nekdanji ministri, je izhajal iz teze, da javni zavod ni primeren način organiziranosti univerz, saj naj bi omejeval avtonomijo, da bi bila potrebna drastična deregulacija visokošolskega prostora in da bi bilo treba sprejeti zakon o univerzi.