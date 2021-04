Bohinj vztraja pri tožbi proti državi

Lani se je omenjeni člen zakona vendarle začel izvajati in sedem parkovnih občin je za sofinanciranje razvojnih projektov prejelo skupaj milijon evrov, od tega je bohinjski občini, ki ima na območju parka največ prebivalcev, pripadlo 300.000 evrov. FOTO: Jure Eržen/Delo

Na ljubljanskem okrožnem sodišču je bila za danes razpisana obravnava tožbe, s katero Občina Bohinj zaradi neizpolnjevanja zakona o TNP glede sofinanciranja razvojnih projektov od države terja skoraj 6,5 milijona evrov. Obravnava je bila preklicana, občina pa vztraja pri tožbi, a se je pripravljena z državo poravnati glede zneska.Občina Bohinj je tožbo proti državi zaradi neizpolnjevanja obveznosti po zakonu o Triglavskem narodnem parku (TNP) vložila pred tremi leti. Država bi namreč morala v skladu z zakonom, ki je bil sprejet leta 2010, sofinancirati razvoj območja parka, ki se zaradi lege v varovanem območju sooča s številnimi omejitvami. Kot so tedaj izračunali na občini, jim država na podlagi 11. člena zakona o TNP, ki govori o tem, da za investicije v parkovnih občinah država zagotovi 80-odstotno sofinanciranje, dolguje šest milijonov evrov.Lani se je omenjeni člen zakona vendarle začel izvajati in sedem parkovnih občin je za sofinanciranje razvojnih projektov skupaj prejelo milijon evrov, od tega je bohinjski občini, ki ima na območju parka največ prebivalcev, pripadlo 300.000 evrov. Da bi olajšali izvedbo, je državni zbor potrdil tudi spremembo zakona, ki je spremenila višino dodeljevanje državne podpore parkovnim občinam.V skladu s spremembo se občinam v parku vsako leto nameni 0,2 odstotka dohodnine, pobrane v državi, znesek pa si občine razdelijo glede na medsebojni sporazum. Kot je za STA povedal bohinjski župan, letos s tega naslova v bohinjski občini pričakujejo okoli 1,6 milijona evrov sredstev. Vendar zdaj čakajo še na vladno uredbo in na pravilnik, ki naj bi prinesla jasna določila, kateri projekti so prek akcijskega načrta, ki ga bo potrjeval javni zavod TNP, upravičeni do sofinanciranja.Za naprej naj bi bilo na ta način subvencioniranje projektov lokalnih skupnosti znotraj TNP urejeno, še vedno pa bo bohinjska občina vztrajala tudi pri poplačilu za nazaj. Občina tako tožbe proti Republiki Sloveniji, ki jo je marca 2018 vložil prejšnji župan, ne namerava umakniti, je pa pripravljena na pogajanja in na dogovor z državo, je povedal Sodja.