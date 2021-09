Zanimanje za cepljenje po obveznem PCT močno naraslo

V Kranju zmanjkalo cepiva Janssen

Trenutno je v državi 11.238 aktivnih primerov okužbe s koronavirusom. Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je pri nas cepljenih 1.043.829 oseb, z vsemi odmerki pa 944.443 oseb, kažejo podatki NIJZ. Od danes naprej je za vstop v trgovine, na bencinske črpalke, v restavracije in druge lokale ter inštitucije obvezno izpolnjevanje pogoja PCT.Zato je tudi želja po cepljenju danes narasla, ponekod so se zato že zjutraj pojavile vrste pred cepilnimi centri. Portal sledilnika za covid navaja, da so včeraj opravili kar 11.129 cepljenj. Tako visoke številke ni bilo od junija.Kot je povedala vodja strokovne skupine za cepljenje pri NIJZ, so vektorska cepiva, mednje sodi Janssen, ki je trenutno zaradi ene same doze najbolj zaželeno, pri preprečevanju okužbe z delta različico manj učinkovita, kar pa ne velja za preprečevanje težjega poteka okužbe. Kot je še pojasnila Bojana Beović, se menda za nekatere poklice (zdravstvo, šolstvo, povsod tam, kjer so stiki z ljudmi tesni) razmišlja, da bi iz pogoja PCT črtali T, torej hitro testiranje.Izjavo Bojane Beović si lahko pogledate tu:Iz UKC Ljubljana so sporočili, da so v ponedeljek cepili 271 ljudi, v torek pa že 529. »Interes za cepljenje ze izrazito povečuje,« ugotavljajo v UKC Ljubljana. Cepljenje teče po urniku, največ zanimanja je za cepivo Pfizer. Direktor zdravstvenega doma Mariborje povedal, da so v ponedeljek cepili 470 ljudi, v torek pa 585, kar je 40 odstotkov več kot sicer.»Ljudje stojijo v vrsti in čakajo. Mi bi si bolj želeli, da bi se naročili. To bi bilo bolj prijazno do njih,« meni direktor mariborskega zdravstvenega doma. Približno polovico ljudi se pri njih želi cepiti s cepivom Pfizer, polovica pa s cepivom Janssen. V zdravstvenem domu Maribor je na razpolago dovolj cepiva. Odkar cepijo, so porabili 154.000 odmerkov različnih cepiv.V Kranju se število naročenih, pa tudi nenaročenih oseb za cepljenje povečuje že od prejšnjega tedna. »V tem tednu pa gredo številke proti najvišjim iz začetka poletja, ko je bilo veliko zanimanje za cepljenje med drugim zaradi dopustov in počitnic,« so sporočili iz Zdravstvenega doma Kranj in dodali: »Povečuje se povpraševanje po cepivu proizvajalca Janssen. En odmerek in pridobite pogoj PCT takoj. Sicer še vedno 'vodi' Pfizer.«Danes nekaj po poldnevu je cepiva Janssen v Kranju zmanjkalo. Jutri bo spet na razpolago, a ga bo manj kot sicer, ker ga po informacijah iz zdravstvenega doma Kranj dobavitelju zmanjkuje. V Kranju napovedujejo, da bodo jutri morda dosegli poletni cepilni rekord, to je 1300 cepljenih. Danes so sicer cepili 1050 oseb.Tudi iz zdravstvenega doma v Celju poročajo o povečanem zanimanju za cepljenje. V prvih dveh dneh tega tedna so cepili okoli 600 oseb, največ s cepivom Pfeizer. Cepiv imajo dovolj.V zdravstvenem domu v Novi Gorici so v ponedeljek cepili 329 ljudi, v torek pa že 421. Včeraj do malo pred poldnevom je na cepljenje prišlo 213 oseb, 54 so jih cepili, največ s Pfizerjem, tudi v domovih za starejše. V slovenjgraškem zdravstvenem domu so do tega tedna dnevno cepili od 20 do 30 ljudi, v tem tednu pa je številka narasla na 130. Zaradi velikega interesa so podaljšali čas cepljenja, dodali so tudi dodaten termin ob sobotah. Cepijo tako naročene kot nenaročene osebe.