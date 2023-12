Boleči rezi povečujejo napetost

Predvidoma danes naj bi svet zavoda potrjeval finančni in programsko-produkcijski načrt za prihodnje leto, proti kateremu imajo zaradi predvidenih rezov skoraj vsa uredništva pripombe. Razdelila se je tudi štiričlanska uprava in skladno z zakonom o RTV Slovenija je odločil glas predsednika uprave Zvezdana Martića.

Včeraj še ni bilo povsem jasno, ali bodo predloženi dokumenti na koncu dobili soglasje svetnikov, saj večinoma s programi, ki jih predstavljajo dokumenti, niso najbolj zadovoljni, zato se – kot je mogoče razumeti – del svetnikov nagiba k ideji, da finančnega in programsko-produkcijskega načrta sploh ne bi podprl in bi dopustil, da se RTV Slovenija financira po dvanajstinah, program pa bi vodstvo usmerjalo prek generalnih usmeritev. V tem času naj bi uprava začela napovedane pogovore z ustanoviteljem po novem letu in poskusila zagotoviti stabilno in primerno financiranje za RTV Slovenija.

Neuradno si vodstvo največjega javnega zavoda želi, da bi vseeno sprejeli ključne dokumente za delovanje te hiše v prihodnjem letu, čeprav so rezi boleči.

Seja sveta zavoda se bo predvidoma začela ob 14. uri.