Bolnišnico naj bi vodil zdravnik

Ernest Gortan ne bo več vodil Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica. Spomnimo, da ga svet zavoda junija kot edinega prijavljenega na razpis ni nameraval potrditi za direktorja, so ga pa teden kasneje prosili, če lahko ostane v. d. direktorja do septembra, ko bo objavljen nov razpis. Razpis je bil objavljen, prijavila sta se dva kandidata, pretekli teden pa je bil za novega vodilnega izbran nefrolog Dimitrij Klančič. A zadeve so zapletene, zato ni nujno, da bo za prevzem položaja dobil zeleno luč vlade.