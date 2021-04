Borut Pahor bi pomagal pri sestavi delovnih teles

Potem ko sta predsednica SDin vodja poslancev SDpozvala predsednika republike, naj organizira srečanje predsednikov strank in vodij poslanskih skupin, kjer naj bi se dogovorili o nadaljnjem delu oziroma predčasnih volitvah, ta sporoča, da bo poskusil. »Država, ki onemogoča delo in možnosti opozicije, pa je država na zanesljivi poti v avtokracijo,« je namreč v svojem pozivu zapisala Fajonova in navedla, da je to trenutek, ki zahteva jasen glas njega kot predsednika, da se v državi ustavi nevarna pot razgradnje demokracije. Končna postaja te poti je namreč diktatura, kjer je dovoljeno in omogočeno govoriti in misliti le tako, kot misli oblast.»Povod za predlog za sklic sestanka je zaplet glede zastopanosti nepovezanih poslancev v delovnih telesih državnega zbora. Gre za politično vprašanje, ki je v izrecni pristojnosti državnega zbora, zato bi bil kot predsednik republike pripravljen sklicati sestanek predsednikov strank in vodij poslanskih skupin le, če bi to z razumevanjem sprejeli predsednik državnega zbora in vodje vseh poslanskih skupin. V nasprotnem bi kdo utegnil moje zavzemanje za tak sestanek razumeti kot poseg v izrecno pristojnost zakonodajnega telesa,« ji je odgovoril predsednik republike Borut Pahor.Kot je poudaril, iz svoje izkušnje predsednika državnega zbora ve, da rešitev zapletov v zvezi s sestavo delovnih teles terja potrpežljivost, politično voljo in odgovornost. »Čeprav se na prvi pogled zdi, da gre za suhoparno poslovniško zadevo, vem, da gre za zelo občutljivo politično vprašanje, ki lahko za nekaj časa določa politično razpoloženje in hromi učinkovitost delovanja parlamentarne demokracije. Zato mu je treba dati prednostno pozornost,« še pravi in dodaja, da kolikor mu je znano, predsednik republike nikdar ni sodeloval pri iskanju teh rešitev, vendar pa da je to pripravljen storiti, če se bodo s tem vsi strinjali.V prihodnjih dneh bo opravil neformalne pogovore s predsedniki strank in vodji poslanskih skupin o njihovi pripravljenosti za sodelovanje na sestanku o tej zadevi.Predsednik LMŠje na Twitterju ocenil, da oba »non predsednika« lepo sodelujeta, zato je stvar po njegovem mnenju enostavna. Doseči je potrebno le konec blokade nepovezanih poslancev.