Borut Pahor ne bo oviral Roberta Goloba

Formalni postopki za oblikovanje nove oblasti po aprilskih volitvah, na katerih je rekordno zmagala stranka Gibanje Svoboda, so stekli. Predsednik republike Borut Pahor je za petek podpisal ukaz o sklicu ustanovne seje državnega zbora, na kateri bo po pričakovanjih prvič za predsednico izvoljena ženska, podpredsednica zmagovalne stranke Urška Klakočar Zupančič. 23. maja bi lahko Pahor v državni zbor poslal predlog kandidature Roberta Goloba za mandatarja.

Predsednik Državne volilne komisije Peter Golob in direktor njene službe Dušan Vučko sta predsedniku republike Pahorju včeraj predala zapisnik o izidu parlamentarnih volitev. Pahor je po prejemu zapisnika podpisal ukaz o sklicu konstitutivne seje nove sestave državnega zbora, ki bo 13. maja ob 11. uri.

Na tajnih volitvah je pričakovati, da bo Klakočar Zupančičeva prejela absolutno večino glasov poslancev, saj od začetka prejšnjega tedna potekajo koalicijska pogajanja med Gibanjem Svoboda, SD in Levico, vse tri stranke pa imajo v državnem zboru 53 poslanskih mest. Ker se je stranka SD odpovedala vodenju državnega zbora, je Golob pregovoril Klakočar Zupančičevo, ki je bila sprva predvidena za vodenje pravosodnega resorja, da sprejme vodenje državnega zbora.

Bodoča predsednica druge institucije v državni strukturi oblasti napoveduje odločno vodenje državnega zbora, saj pravi, da so sodniki znani po tem, da se znajo postopkovno dobro obrniti, poleg tega se ne boji trde opozicije, katere jedro bo 27 poslancev stranke SDS.

»Poskrbela bom, da se bo pravna država gradila v državnem zboru in da bodo predstavniki ljudstva prvi, ki bodo spoštovali vladavino prava,« je za Delo povedala Urška Klakočar Zupančič, ki napoveduje, da se bo potrudila, da bodo seje državnega zbora v novem sklicu bolj kulturne, bolj spoštljive in da bo iz parlamentarne dvorane pregnan sovražni govor.

Najpozneje v sedmih dneh od ustanovne seje državnega zbora morajo biti imenovani vodje poslanskih skupin. Takoj po obvestilu, da je to storjeno, bo Pahor sklical posvetovanja z njimi. Formalna posvetovanja bodo po Pahorjevi oceni opravljena do 23. maja.

Če bo na posvetovanjih Pahor ugotovil zadostno podporo kandidatu za mandatarja za sestavo vlade – presenečenj ne pričakuje –, bo še isti dan poslal predlog kandidature Roberta Goloba v državni zbor. »Tako bodo ustvarjeni pogoji za čimprejšnje imenovanje mandatarja in nove vlade,« je izjavil Pahor, ki želje nove koalicije, da v Sloveniji dobimo novo vlado čim prej, noče ovirati.

Pahor se je včeraj zahvalil DVK in približno 20.000 ljudem, ki so pomagali, da je bil volilni postopek »pošten in transparenten«. A tako pri izvedbi letošnjih parlamentarnih volitev kakor tudi pri ugotavljanju rezultatov volitev, ki jih je zaznamovala več kot 70-odstotna volilna udeležba, vse ni teklo gladko. Poleg težav s pošiljanjem glasovnic v tujino so na DVK tik prej, preden so soglasno sprejeli zapisnik o ugotovitvi končnega izida, ugotovili spremembe pri delitvi mandatov, ko so se upoštevali ostanki glasov na ravni države.

Razdelitev števila mandatov ostaja enaka, spremenilo pa se je šest poslanskih mandatov. V stranki Gibanje Svoboda sta tako mandat namesto Tomaža Laha in Jurija Lepa prejela Franc Props in Tine Novak, v SDS pa Alenka Helbl in Dejan Kaloh namesto Maje Kocjan in Andreja Kosija. V Novi Sloveniji bo Janez Žakelj namesto Klemna Matka, v Levici pa Tatjana Greif namesto Ane Černe.