Božo Predalič kot državni sekretar k Alešu Hojsu

Doktor pravnih znanosti in diplomirani inženir kmetijstva Božo Predalič iz vrst SDS je doslej opravljal funkcijo generalnega sekretarja vlade, kar je počel tudi že v obeh prejšnjih vladah Janeza Janše.



Predaliča naj bi na tem mestu po naših informacijah nadomestila njegova dozdajšnja namestnica Janja Garvas Hočevar.



Mesto državnega sekretarja na notranjem ministrstvu se je izpraznilo, potem ko je vlada sočasno z njega razrešila Antona Olaja in ga imenovala za generalnega direktorja policije. Na vprašanja novinarjev ob nastopu funkcije generalnega direktorja policije je pojasnil, da nikoli ni bil politično aktiven, podpira pa sleherne rešitve, ki za državo in državljane pomenijo nekaj dobrega, ne glede na to, s katere strani prihajajo. »Vesel sem, da sem bil deležen klica ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa z vprašanjem, ali bi bil pripravljen pomagati na pravnem in strokovnem področju, ker sem toliko časa preživel v tem sistemu. Po premisleku sem v to privolil. Moja vloga v kabinetu ministra Hojsa je bila strokovno-pravne narave,« je pojasnil Olaj.

