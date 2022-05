Brane Golubović kandidat za sekretarja LDS 2.0

Nekdanji vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović neuradnih informacij o tem, da bo po združitvi Gibanja Svoboda, LMŠ in SAB prevzel funkcijo generalnega sekretarja velike sredinske stranke, ne komentira. Zdaj je sekretar Gibanja Svoboda Matej Arčon, ki bo predvidoma prihodnji teden prevzel ministrsko funkcijo oziroma vodenje službe za zamejce in Slovence po svetu.

Po naših informacijah avtomatičnega prevzema članstva tudi po pridružitvi dveh nekdanjih strank Koalicije ustavnega loka (Kul), ki sta izpadli iz parlamenta, ne bo. V Gibanju Svoboda naj bi namreč ocenjevali, da bi bilo to nepravično do njihovih obstoječih članov, ki so morali prestati določene postopke (priporočilo in motivacijsko pismo) za to, da postanejo njihovi člani.

Čeprav je prioriteta postavitev nove vlade Roberta Goloba, kot smo pisali, hkrati s tem poteka postopek pripojitve iz državnega zbora izpadlih liberalnih strank LMŠ in SAB k stranki Gibanje Svoboda. Formalnopravno naj bi novo združeno stranko, ki bo pravna naslednica LMŠ in SAB, dobili sredi junija, skupni združitveni kongres pa po zakonu o strankah ni potreben. Kljub temu za september načrtujejo združitveni dogodek, ki bi združeni stranki dal nov zalet pred jesenskimi lokalnimi volitvami.

Postopki pridruževanja in združevanja potekajo v vsaki stranki posebej. Svet stranke LMŠ je že sprejel sklep, da bo o pripojitvi LMŠ h Gibanju Svoboda odločal zbor članov stranke. Člani stranke naj bi se o pridružitvi Gibanju Svoboda izrekli 8. ali 9. junija. Postopek pripojitve na strani LMŠ vodi nekdanji vodja poslanske skupine Brane Golubović, na strani SAB pa sekretar Jernej Pavlič.

Golubovič je bil v preteklosti tudi član Pozitivne Slovenije in tudi poslanec LDS. Njen najbolj prepoznavni dolgoletni generalni sekretar pa je bil Gregor Golobič. Tudi Golubović je po naših informacijah moral opraviti Gallupov test.