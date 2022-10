Branko Grims o napadu: Zame je bil to poskus umora

Dan po tem, ko ga je pred poslopjem državnega zbora napadel neznanec, je poslanec SDS Branko Grims skupaj s kolegi poslanci stopil pred medije. Kot mu je pojasnil policist pred državnim zborom, je pojasnil Grims, je človek pritekel izza parlamenta, ko je sam zapuščal poslopje, in se pognal za njim. »Nekdo je rekel, Grims, tebe je treb ubiti,« je pojasnil poslanec SDS. Kot je dodal, že dve leti vsakič, ko gre v parlament ali iz njega, sedijo pred poslopjem osebe, ki žalijo in vpijejo, zato se na to ne odzove več. »Zame je bil to poskus umora. Če bi padel po stopnicah, bi se lahko ubil, najmanj huje poškodoval,« je dejal.

Poslanec SDS je prepričan, da je za vzbujanje nasilja kriva nasprotna politična opcija. »Dve leti se je sistematično spodbujalo nasilje in kričalo smrt, smrt,« je povedal. »Danes tisti, ki so na osnovi tega prišli na oblast, kažejo s prstom na nas, da smo mi krivi,« je nadaljeval. Povedal je še, da mu dnevno grozijo, v času protestov so vanj metali granitne kocke. Edini, ki so nestrpni, so po Grismovem prepričanju na levi strani političnega pola. »Zagotovo ne vsi, a tisti, ki imajo od tega koristi, to netijo in podžigajo,« je dejal.

Ob tem je prebral tudi nekaj izjav, med drugim »Grims fašistični smrduh« in »Grims jo fasal bo odzad«, o »podganji stranki«, ki se nanaša na SDS. »To je Svetlana Makarovič, sofinancirano pa je bilo s strani nevladnih organizacij,« je dodal. »Predsednik vlade danes pravi, da bo preganjal sovražni govor. Naj ga preganja tam, kjer se je začel,« je še povedal poslanec SDS in dodal, da je treba obsoditi vsako nasilje, da se morajo stvari umiriti in postaviti enaka merila za vse. »Temu je treba narediti konec«.