Podpisali pogodbo, ki predstavlja temeljni kamen za infrastrukturo EPK

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in direktor Slovenskih železnic Dušan Mes sta z županom Nove Gorice Samom Turelom podpisala pogodbo, ki omogoča začetek najpomembnejših infrastrukturnih projektov, načrtovanih v okviru Evropske prestolnice kulture (EPK) 2025.

»Današnja pogodba predstavlja temeljni kamen za infrastrukturo EPK 2025,« je povedal župan Turel. Občina je do leta 2025 za ta namen predvidela dva milijona evrov stroškov. Finančno najzahtevnejši projekt pa bo ureditev območja okoli železniške postaje, skupaj s podhodom, ki bo povezal Novo Gorico in Gorico. Ta je v domeni države in je po oceni ministrice Bratuškove ocenjen na 43 milijonov evrov, časovni roki pa so že tesni.

Trenutno je v teku postopek za izvedbo projekta, a je nanj prispela le ena ponudba, ki je deset milijonov evrov višja od predvidenih sredstev. »Pričakujemo, da bodo pogajanja s ponudnikom uspešna, saj bi ob ponovni izvedbi razpisa težko ujeli leto 2025,« je menila Bratuškova. Dodala je, da jim je kljub proračunskim prioritetam, ki so se prilagodile popoplavni obnovi Slovenije, uspelo ohraniti sredstva, namenjena EPK.

Direktor Slovenskih železnic (SŽ) Mes je pojasnil, da bodo novogoriški občini predali tri objekte, dolgoročno pa bodo tovorni promet premaknili v Vrtojbo ali Prvačino. V nekdanjih skladiščih bo tako do leta 2025 zaživel Epic – novodobni virtualni muzej, ki bo ponujal razmislek o zgodovini istega prostora z različnih perspektiv. V eni od stavb bo Super osmica, v kateri bodo gastronomski in družabni prostori. V zgradbi zdajšnjega železničarskega zdravstvenega doma pa bodo predvidoma uredili novinarsko središče. Občina bo objekte od SŽ odkupila, po oceni naj bi za to odštela okoli milijon evrov.

Trg Evrope, ki ga zaznamuje železniška postaja, naj bi do leta 2025 zaživel v prenovljeni podobi. FOTO: Tina Mihelj/EPK 2025

Skupno pa naj bi novogoriška občina do leta 2025 načrtovala za dva milijona evrov naložb, saj bo morala zgradbe tudi obnoviti, 800.000 evrov pa bo prispevala tudi za podhod pod železnico, ki bo povezoval obe Gorici. Podhod bo obenem predstavljal povezavo z zelenimi površinami in novo parkovno ureditvijo, vključno z obstoječo kolesarsko progo. Ureditev je načrtovana od mejnega prehoda z Italijo do Vile Rafut, kjer dokončujejo ureditev vrtov. Leta 2025 pa naj bi se lotili prenove tudi same vile, za kar je država že namenila štiri milijone evrov.

Direktor GO!2025 za zdaj ostaja

Novogoriški župan je ob robu podpisa pogodbe še povedal, da direktor zavoda GO!2025 Gorazd Božič za zdaj ostaja na svojem položaju. Pred tedni je sicer dejal, da je nezadovoljen s pripravami na projekt EPK 2025, nad katerim bedi omenjeni zavod. Napovedal je novo vodstvo zavoda, a si je zdaj očitno premislil. Dejal je, da se z Božičem pogovarjata v smeri iskanja najboljše rešitve.

Ali bo Božič dolgoročno ostal na tem položaju, pa je Turel odgovoril, da je to za zdaj še – skrivnost. Zavodu GO!2025 je sicer do zdaj uspelo porabiti komaj dobro četrtino od 1,55 milijona evrov, kolikor jih je ministrstvo za kulturo predvidelo za EPK. Gorazd Božič kljub temu napoveduje, da bodo do konca leta porabili 99,9 odstotka predvidenih sredstev.