Brez negativnih izvidov ne bo smučanja

Za nočno sankanje obvezna prijava

Kaj bo s sezonskimi kartami?

Ljubljana – Obratovalni režim na slovenskih smučiščih se zaradi obveznega hitrega testiranja pred vstopom na smučišča spreminja iz dneva v dan; enkrat se smučišča odpirajo, drugič se zapirajo. Ker vse to smučarje odvrača od prihoda na smučišče, je Združenje žičničarjev Slovenije vlado pozvalo k ukinitvi hitrih testov, a zaradi slabe epidemiološke slike se to ni zgodilo.Tako je v telefonskem pogovoru predsednici združenja, sicer direktorici centra na Kaninu, pojasnil predsednik vlade Janez Janša. Dejal je, da razume njihovo stisko in opozorila, da jih razmere lahko pahnejo v stečaj, a da sprememb ne bo, dokler epidemiološka slika tega ne bo dovoljevala. Vlada se je z žičničarji, pravi Manuela Božič Badalič, pripravljena pogovarjati o finančnem nadomestilu.Na Kaninu ta konec tedna smuke gotovo ne bo. »Imamo preveč snega, poleg tega se nam je sprožil še plaz,« je povedala Božič Badaličeva. Na Mariborskem Pohorju sprememb v obratovalnem režimu v prihodnjih dneh ne načrtujejo, razen če bodo zaradi novozapadlega snega povečali obseg odprtih prog. Smučarjem in drugim obiskovalcem Pohorja bodo v soboto in nedeljo omogočili brezplačno testiranje na covid-19 na dveh vstopnih točkah (spodnja in zgornja postaja Pohorske vzpenjače). Pri organizaciji testiranja so moči združili občina Maribor, zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca in javno podjetje Marprom. V Mariboru upajo, da bodo tako povečali število smučarjev, saj so v dneh, odkar je treba predložiti negativen test, prodali zelo malo oziroma skoraj nič smučarskih vozovnic.Brezplačno testiranje bo konec tedna mogoče tudi na smučišču Kope. Izvajala ga bo ekipa slovenjgraškega zdravstvenega doma. V Kranjski Gori to ni mogoče, prav tako ne na Veliki planini, ki bo ta konec tedna omogočila smučanje in sankanje. »Smučišče bo odprto od petka do nedelje med 9. in 15. uro, nočno sankanje pa bo mogoče v petek in soboto od 16. do 19. ure. Prva nihalka bo na planino peljala ob 8.30, zadnja v dolino pa ob 20. uri,« so sporočili z Velike planine.Obratovale bodo naprave sedežnica Šimnovec, vlečnica Zeleni rob ter otroška vlečnica Jurček. Nočno sankanje se bo začelo, ko se bo končala nočna smuka. Za nočno sankanje je zaradi omejitve oseb na sankališču obvezna predhodna prijava. Brez negativnega testa na covid-19 ne boste mogli smučati tudi na Rogli, kjer obratujejo vlečnice Uniorček, Košuta in Jasa. Urejene so tudi tekaške proge.Prvič v letošnji sezoni se bo za smučarje odprlo smučišče Cerkno. Direktor družbepravi: »Med 9. in 16. uro bodo obratovale šestsedežnica Počivalo, štirisedežnica Brdo in vlečnica Dolina. Predvidoma bodo odprte še proge: Počivalo 5, Dolina 2, Grič 1, Brdo 6, Brdo 7, otroški trak in tekaška proga. Uporaba naprav in smučišča bo dovoljena osebam, ki bodo predložile negativen test na covid-19, opravljen v Sloveniji in ne starejši od 24 ur, ter otrokom do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev. Testiranje na covid-19 na vstopni točki smučišča ni mogoče.«Žičniške naprave se bodo še naprej vrtele tudi na Krvavcu. »Kabinska žičnica gotovo, delovanje drugih naprav pa bodo odvisne od vremenskih razmer, vsekakor pa zagotavljamo smučanje vsak dan. Testiranja na smučišču ne izvajamo,« so sporočili s Krvavca. Čeprav obratovanje zaradi malo smučarjev na smučiščih ni rentabilno, žičničarji vztrajajo predvsem zaradi sezonskih kart. »Lahko se zgodi, da bodo kupci zahtevali vračilo denarja za sezonske karte. Tudi za ta problem bomo morali najti rešitev,« pravi Manuela Božič Badalič.