Britovšek ponovno v. d. direktor obveščevalno varnostne službe Morsa

Vlada je na današnji seji za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Obveščevalno-varnostne službe ministrstva za obrambo znova imenovala, so po seji sporočili z vlade. Britovšek bo funkcijo opravljal od petka naprej, do imenovanja generalnega direktorja.Predlog za imenovanje Britovška za v. d. generalnega direktorja obveščevalno-varnostne službe je 8. marca letos v skladu z določili zakona o javnih uslužbencih podal minister za obrambo. Vlada je ministrov predlog sprejela.Kot so pojasnili, zakon o javnih uslužbencih določa, da lahko v času od sprožitve natečajnega postopka do imenovanja uradnika na položaj iz drugega odstavka 82. člena tega zakona, brez javnega natečaja največ šest mesecev naloge na tem položaju opravlja vršilec dolžnosti. Za vršilca vršilca dolžnosti je brez javnega natečaja lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje.Zakon o obrambi določa delovna mesta, pri katerih za sklenitev delovnega razmerja ni potrebno izvesti natečajnega postopka. »Delovno razmerje na obrambnem področju se lahko brez javne objave sklene za delovna mesta uradnikov in strokovno-tehničnih delavcev, ki opravljajo operativna dela civilne obrambe, upravnih zvez, informatike in telekomunikacij, kripto zaščite in protielektronske zaščite, tehnične zaščite, vojaške, razvojne, obveščevalne in protiobveščevalne ter varnostne naloge. V to skupino delovnih mest spada tudi delovno mesto generalnega direktorja Obveščevalno-varnostne službe ministrstva za obrambo,« so še zapisali.