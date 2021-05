Bruselj izboljšal napoved letošnje gospodarske rasti Slovenije

Na letni ravni rast v višini 4,9 odstotka

Vpliv epidemije razmeroma zmeren, visoka raven dolgov

Evropska komisija občutno izboljšala tudi napoved rasti v EU

Evropska komisija je občutno izboljšala napoved gospodarske rasti območja z evrom in celotne EU. Rast pospešujeta vse večja precepljenost prebivalstva in ukinjanje omejitvenih ukrepov. Stopnje rasti se bodo razlikovale od države do države, vendar naj bi se gospodarstva vseh članic do konca leta 2022 vrnila na predkrizne ravni.



Evropska komisija je v danes objavljeni spomladanski napovedi izboljšala napoved gospodarske rasti območja z evrom v letu 2021 s 3,8 na 4,3 odstotka, v letu 2022 pa s 3,8 na 4,4 odstotka. Celotni EU napoveduje, da se bo obseg bruto domačega proizvoda (BDP) letos okrepil za 4,2 odstotka, prihodnje leto pa za 4,4 odstotka; v februarju objavljeni zimski napovedi sta bili ti številki nižji za pol odstotne točke.



To predstavlja pomembno izboljšanje napovedi v primerjavi z zimsko napovedjo, je zapisala komisija. Rast je pripisala vse večji precepljenosti prebivalstva in ukinjanju ukrepov, ki so jih države sprejemale za omejitev širjenja novega koronavirusa. Pospeševali jo bodo zasebna potrošnja, naložbe in naraščajoče povpraševanje po izvozu evropskega blaga iz vse močnejšega svetovnega gospodarstva.



Delež javnih naložb v BDP naj bi se do leta 2022 povzpel na najvišjo raven v več kot desetih letih. K temu bo prispeval tudi instrument za okrepitev in odpornost.

Evropska komisija je izboljšala napoved letošnje gospodarske rasti Slovenije. Potem ko je bilo v začetku leta še opaziti negativen vpliv omejitvenih ukrepov na gospodarsko aktivnost, se bo v drugem in tretjem četrtletju rast pospešila. Spodbujala jo bo predvsem domača potrošnja, pričakovati je tudi visoko rast investicij.Leta 2020 se je obseg bruto domačega proizvoda (BDP) Slovenije skrčil za 5,5 odstotka, vendar se bo v letih 2021 in 2022 postopno krepil, je v danes objavljeni pomladanski napovedi zapisala evropska komisija. Zahvaljujoč ukrepom vlade za zaščito delovnih mest je bilo zmanjšanje zaposlenosti omejeno, kar predstavlja trdno osnovo za okrevanje, je dodala. Glede javnih financ napoveduje, da bodo ostale v globokem primanjkljaju.Medtem ko je Bruselj februarja Sloveniji za letos napovedal gospodarsko rast v višini 4,7 odstotka in za prihodnje leto v višini 5,2 odstotka, ji zdaj za letos napoveduje rast v višini 4,9 odstotka in za leto 2022 v višini 5,1 odstotka ter s tem vrnitev na predkrizno raven.Rast bo spodbujala predvsem domača potrošnja, je zapisala komisija. Zasebna potrošnja, ki se je lani skrčila za skoraj deset odstotkov, naj bi se letos okrepila za 4,4 odstotka, potem ko potrošnikom storitve spet postajajo dostopne v polnem obsegu, dodatno pa bodo rast potrošnje spodbujali rast zaposlovanja in višje plače.Visoko rast je pričakovati tudi glede investicij, tako v javnem kot zasebnem sektorju. Po skrčenju za dobre štiri odstotke v letu 2020 se bodo investicije v osnovna sredstva letos okrepile za 7,2 odstotka in nato leta 2022 še za 9,5 odstotka. Za po nekaj manj kot deset odstotkov se bosta letos povečala obseg izvoza in uvoza, prihodnje leto pa naj bi se njuna rast nekoliko umirila, a ostala na ravni okoli osmih odstotkov.Zahvaljujoč ukrepom vlade za zaščito delovnih mest je negativen vpliv epidemije covida-19 ostal v letu 2020 razmeroma zmeren, zaposlenost se je zmanjšala za en odstotek. Stopnja brezposelnosti se je tako zvišala s 4,5 odstotka na pet odstotkov, kjer naj bi ostala še letos, leta 2022 pa naj bi se znižala na 4,8 odstotka. Plače bodo rasle počasneje kot pred krizo.Cene življenjskih potrebščin, ki so se lani zaradi padca cen energentov in upada potrošnje znižale za 0,3 odstotka, naj bi se letos zvišale za 0,8 odstotka, leta 2022 pa naj bi se njihova rast pospešila na 1,7 odstotka.Javnofinančni primanjkljaj bo ostal na visoki ravni pri okoli 8,5 odstotka BDP, predvsem zaradi ukrepov, sprejetih za blažitev gospodarskih in socialnih posledic epidemije covida-19. Komisija med temi navaja nadomestila plač za čakanje na delo doma, mesečni temeljni dohodek za samozaposlene in kmete ter delno kritje fiksnih stroškov podjetij in dodaja, da je za večino ukrepov, povezanih s covidom-19, pričakovati ukinitev do konca leta 2022. Takrat naj bi se primanjkljaj znižal na 4,7 odstotka BDP.Na visoki ravni bo ostal tudi dolg države. Potem ko se je lani povzpel na 80,8 odstotka BDP, se bo konec leta 2021 oblikoval pri 79 odstotkih BDP, leto pozneje pa se bo ob znižanju javnofinančnega primanjkljaja zmanjšal na 76,7 odstotka BDP.