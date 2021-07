Čakalna doba na meji s Hrvaško ponekod že dve uri

Na slovenskih cestah zaradi petka in dopustniških dni ponekod že nastajajo zastoji. Čakalne dobe so na meji s Hrvaško v obe smeri. Ponekod tudi več kot dve uri. Na Prometno-informacijskem centru svetujejo, a se pred odhodom od doma prepričate o stanju na cestah.V turistični sezoni do prvega konca tedna v septembru velja omejitev za tovorna vozila tudi ob sobotah, še dodajajo na Prometno-informacijskem centru. Na mejnih prehodih s sosednjimi državami ostaja nadzor prometa in potnikov. Vozniki lahko pričakujejo daljše čakalne dobe zaradi postopkov. Hrvati so včeraj spremenili pogoje za vstop v državo. Za vstop zahtevajo ali zeleno digitalno potrdilo ali drugo dokazilo o cepljenju ali prebolelosti oziroma negativni test.Zaradi predsedovanja Slovenije svetu Evropske unije bodo v juliju na relaciji Brnik letališče–Brdo pri Kranju–Ljubljana dnevno kolone vozil s spremstvom. Na posameznih odsekih so možni tudi zastoji ali kratkotrajne zapore cest.Na ljubljanski vzhodni obvoznici poteka obnova priključka Industrijska cona Moste, Letališka cesta. Na ljubljanski severni obvoznici zaradi obnove vozišča med priključkoma Bežigrad in Nove Jarše v smeri Zadobrove promet poteka po dveh zoženih pasovih. Zaprt pa je tudi izvoz Tomačevo iz smeri Zadobrove. Tranzitni promet za tovorna vozila nad 3,5 tone in avtobuse je med Štajersko in Primorsko v obe smeri preusmerjen na ljubljansko vzhodno in južno obvoznico.